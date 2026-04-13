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Dolce & Gabbana : Stefano Cantino nommé co-directeur général

13 avril 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
Dolce & Gabbana : Stefano Cantino nommé co-directeur général
Dolce & Gabbana : Stefano Cantino nommé co-directeur général

La maison de couture italienne Dolce & Gabbana a annoncé la nomination de Stefano Cantino au poste de co-directeur général. Il exercera ses fonctions aux côtés d’Alfonso Dolce, actuel président et directeur général du groupe.

Ce recrutement s’inscrit dans une phase de transformation pour l’entreprise, qui cherche à renforcer son organisation et accompagner son développement. Le groupe entend poursuivre son évolution vers un modèle élargi, au-delà de la mode, en se positionnant davantage sur le segment du lifestyle.

Un profil expérimenté pour accompagner la croissance

Stefano Cantino dispose d’un parcours dans plusieurs grandes maisons de luxe, dont Prada, Louis Vuitton et Gucci, où il a occupé des fonctions à responsabilités à l’international. Son arrivée vise à soutenir la stratégie de croissance du groupe.

Dolce & Gabbana, fondé par Domenico Dolce et Stefano Gabbana, poursuit ainsi sa réorganisation interne. Si ce dernier a récemment quitté ses fonctions de président, il conserve un rôle clé dans la direction artistique de la marque.

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