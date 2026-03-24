Club Med prépare son retour en Bourse, dix ans après son retrait

Le Club Med pourrait faire son grand retour sur les marchés financiers. Son PDG Stéphane Maquaire a évoqué une possible introduction en Bourse à l’horizon fin 2026 ou 2027, marquant un tournant stratégique pour le groupe détenu majoritairement par le conglomérat chinois Fosun.

Le dirigeant souligne toutefois que la décision finale revient à l’actionnaire. Il estime néanmoins qu’une cotation offrirait au groupe « un levier de visibilité et d’attractivité » supplémentaire, dans un contexte de concurrence accrue dans le secteur du tourisme.

Un changement de cap chez Fosun

Ce projet tranche avec la position passée de Fosun, qui avait jusqu’ici écarté l’idée d’un retour en Bourse. En 2025, l’ancien PDG Henri Giscard d’Estaing militait déjà pour une réintroduction rapide, estimant que cela permettrait de soutenir le développement stratégique du groupe, alors valorisé autour de deux milliards d’euros.

Cette divergence avait contribué à son éviction quelques semaines plus tard. Il dénonçait notamment une gouvernance insuffisamment ancrée dans l’histoire et l’identité française du Club Med.

Sorti de la cote en 2015 après son rachat par Fosun, le groupe pourrait ainsi retrouver les marchés financiers une décennie plus tard, signe d’une nouvelle phase de développement et d’ouverture.