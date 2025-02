Astronomie – Un événement astronomique rare à découvrir ce soir dans le ciel

Alors que les musulmans du monde entier se préparent à observer le croissant de Ramadan, certains autres habitants de la Terre attendent de voir un événement astronomique rare qui ornera le ciel ce soir, vendredi.

En effet, sept planètes du système solaire s’aligneront et pourront être observées à l’œil nu.

À ce sujet, Preston Dykes, auteur et producteur de la série mensuelle de vidéos de surveillance du ciel de la NASA, a déclaré que la plupart de cet alignement sera visible à l’œil nu juste après le coucher du soleil aujourd’hui.

Détails Il a ajouté que Mercure, Vénus, Mars et Jupiter seront visibles sans télescope, tandis que Saturne sera plus difficile à voir, selon le Washington Post.

Il a également précisé que Uranus et Neptune nécessitent un ciel sombre pour pouvoir être observés, et que Mercure se sera déjà couché avant la tombée de la nuit, ce qui signifie qu’il ne sera pas possible de voir les sept planètes en arc à la fois. Il a ajouté que « le vendredi après le coucher du soleil est le moment idéal, car Mercure sera à son plus haut et le plus brillant ».

Il a également souligné que la planète Saturne pourrait être faible sous la lumière du coucher du soleil aujourd’hui, mais que c’est aussi le meilleur moment pour observer la deuxième plus grande planète du système solaire.

Vitesses différentes Il a expliqué que l’arc sur lequel apparaissent les planètes correspond au plan du système solaire, ajoutant : « Ils se déplacent tous à des vitesses différentes – par exemple, Mercure met 88 jours terrestres pour accomplir un tour complet autour du Soleil, tandis que Neptune met environ 165 ans terrestres pour accomplir le même parcours. Comme chaque planète suit sa trajectoire à sa propre vitesse, ces planètes peuvent s’aligner brièvement pour apparaître côte à côte selon notre point de vue sur Terre. »

Il est à noter qu’en général, les planètes se trouvent à des endroits différents en même temps lors de leur rotation autour du Soleil.

Cela signifie que pendant une période donnée, les orbites semblent être alignées.