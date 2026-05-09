Porsche accélère sa restructuration avec la fermeture de trois filiales, 500 emplois supprimés

Le constructeur allemand Porsche a annoncé la fermeture prochaine de trois filiales dans le cadre d’une vaste réorientation stratégique destinée à recentrer le groupe sur son « cœur de métier » automobile. Plus de 500 emplois vont être supprimés, a indiqué vendredi la marque de Stuttgart, confrontée au ralentissement du marché électrique haut de gamme.

Parmi les entités concernées figure Cellforce, spécialisée dans les batteries haute performance. La filiale, qui n’assurait déjà plus que des activités de recherche et développement depuis l’arrêt de sa production l’an dernier, va disparaître faute de « perspectives suffisamment viables ». Une cinquantaine de postes sont concernés.

Porsche ferme aussi sa branche vélos électriques

Le groupe va également mettre fin aux activités de Porsche eBike Performance, créée pour développer des systèmes de propulsion pour vélos électriques premium. Les sites d’Ottobrunn, près de Munich, et de Zagreb, en Croatie, seront fermés, entraînant environ 350 suppressions d’emplois. La filiale Cetitec, spécialisée dans les logiciels de communication de données pour Porsche et Volkswagen, sera elle aussi dissoute avec près de 90 postes supprimés entre l’Allemagne et la Croatie.

Sous pression pour réduire ses coûts, Porsche avait déjà annoncé début 2025 la suppression de 1 900 emplois dans d’autres secteurs du groupe. Le constructeur vise désormais une réduction de 15 % de ses effectifs d’ici 2029, tout en privilégiant les départs volontaires.

Le virage électrique ralentit

Porsche a fortement revu sa stratégie ces derniers mois après avoir constaté que la transition mondiale vers la voiture électrique progressait moins vite que prévu. Le constructeur a ainsi décidé de remettre l’accent sur les motorisations thermiques et hybrides, notamment pour ses modèles sportifs et de luxe.

Cette restructuration intervient dans un contexte difficile pour l’automobile allemande, confrontée au ralentissement du marché chinois, à la concurrence des constructeurs asiatiques et à la baisse de rentabilité des investissements massifs dans l’électrique.