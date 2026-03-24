Piratage massif dans l’Éducation nationale, plus de 240.000 agents touchés

Une nouvelle faille de sécurité frappe l’Éducation nationale. Les données personnelles de près de 243.000 agents, en grande majorité des enseignants, ont été compromises après une intrusion sur la plateforme interne « Compas », dédiée à la gestion des ressources humaines des stagiaires.

Les informations concernées sont particulièrement sensibles : noms, prénoms, adresses postales, numéros de téléphone ainsi que certaines données administratives comme les périodes d’absence. Les coordonnées professionnelles de tuteurs encadrant ces personnels figurent également dans les fichiers dérobés.

Une intrusion détectée tardivement

L’attaque, survenue le 15 mars, n’a été détectée que quatre jours plus tard par les services de cybersécurité du ministère. Une partie des données a déjà été diffusée en ligne par un groupe se présentant sous le nom de « Hexdex », alimentant les inquiétudes quant à leur utilisation frauduleuse.

Face à la gravité de la situation, l’accès à la plateforme a été suspendu et des contrôles ont été lancés sur l’ensemble des systèmes informatiques du ministère afin d’éviter toute propagation. Les autorités compétentes ont été saisies et une plainte est en cours de dépôt. Ce nouvel incident intervient dans un contexte de multiplication des cyberattaques visant le secteur éducatif, déjà fragilisé par une récente fuite de données touchant des établissements privés.