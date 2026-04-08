Moins d’enfants, quelle école demain ? Les projections inquiètent

Le système éducatif français devrait connaître une baisse massive du nombre d’élèves dans les dix prochaines années. Selon les projections du ministère de l’Éducation nationale, près de 1,7 million d’élèves pourraient disparaître des écoles, collèges et lycées d’ici 2035, soit une diminution de plus de 14 % par rapport à 2025.

Cette tendance, liée notamment au recul durable de la natalité, affectera l’ensemble du territoire, avec des disparités selon les régions. Le premier degré serait le plus touché, avec plus de 900 000 élèves en moins, contre environ 740 000 dans le second degré.

Une réorganisation du système scolaire en question

Face à cette évolution, le ministère évoque la nécessité d’adapter l’offre éducative à long terme. Des regroupements d’établissements pourraient être envisagés, notamment en milieu rural, tandis que les zones urbaines devront repenser leur maillage scolaire.

Certaines académies devraient être particulièrement impactées, à l’image de Paris où la baisse des effectifs pourrait atteindre 30 % en dix ans. D’autres territoires, comme la Guyane ou Mayotte, pourraient en revanche connaître une légère progression.

Des inquiétudes sur les conséquences pour l’école

Ces perspectives suscitent des réserves chez les syndicats enseignants, qui redoutent que cette baisse serve de justification à des suppressions de postes. Ils plaident au contraire pour utiliser cette évolution afin de réduire le nombre d’élèves par classe et améliorer les conditions d’apprentissage.

La question du renouvellement des enseignants reste également posée, avec plusieurs centaines de milliers de départs à la retraite attendus d’ici la fin de la décennie, dans un contexte déjà marqué par des tensions sur les recrutements.