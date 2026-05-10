ÉCONOMIE

L’inflation sur 12 mois en Colombie augmente légèrement en avril

10 mai 2026 1 minute de lecture PAR Service actualité internationale
L’inflation sur 12 mois en Colombie augmente légèrement en avril
L’inflation sur 12 mois en Colombie augmente légèrement en avril

Les prix à la consommation en Colombie ont augmenté de 0,78 % en avril 2026, selon les données publiées par l’agence nationale de statistiques DANE. Sur un an, l’inflation atteint désormais 5,68 %, un niveau légèrement supérieur aux attentes des analystes.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une hausse mensuelle de 0,73 % et une inflation annuelle autour de 5,63 %. Le chiffre d’avril marque aussi une légère accélération par rapport aux 5,56 % enregistrés en mars.

Malgré ce ralentissement progressif observé ces derniers mois, l’inflation reste bien au-dessus de l’objectif fixé par la banque centrale colombienne, qui vise un taux de 3 %, avec une marge de tolérance d’un point.

Les principales hausses de prix ont concerné l’alimentation et les boissons non alcoolisées, les services liés au logement ainsi que les transports. À l’inverse, le secteur de l’information et des télécommunications a enregistré une légère baisse des prix.

Plus tôt cette semaine, les équipes techniques de la banque centrale ont revu légèrement à la hausse leurs prévisions pour 2026, anticipant désormais une inflation de 6,4 % d’ici la fin de l’année. Elles maintiennent toutefois leur prévision d’un ralentissement à 3,7 % en 2027.

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