“Devenir Agatha Christie” : la jeunesse méconnue d’une icône du polar

Avant d’inventer Hercule Poirot et Miss Marple, Agatha Christie fut une jeune fille curieuse, intrépide et déterminée à écrire, bien loin de l’image figée d’une vieille dame britannique penchée sur ses intrigues. C’est cette jeunesse que Natacha Henry explore dans Devenir Agatha Christie, une biographie romancée destinée aux adolescents, parue chez Albin Michel Jeunesse. Ce récit captivant retrace les années de formation d’une autrice qui deviendra l’une des figures majeures du roman policier.

Une jeunesse entre rigueur scientifique et premiers récits

Née en 1890 dans une famille bourgeoise du sud de l’Angleterre, Agatha Miller grandit dans un environnement stimulant où les livres occupent une place centrale. Douée pour la musique, elle aurait pu embrasser une carrière artistique, mais c’est l’écriture qui la passionne. Sa timidité l’éloigne des scènes de concert, mais ses compétences en chimie et sa formation d’infirmière pendant la Première Guerre mondiale alimenteront plus tard ses intrigues les plus complexes.

Engagée comme préparatrice en pharmacie durant le conflit, elle y découvre les poisons qui feront la renommée de ses romans. Loin d’être confinée à un rôle passif, la jeune Agatha est déjà en mouvement : elle conduit, voyage, s’émancipe. Son premier mari, Archibald Christie, l’emmène faire un tour du monde en 1922, expérience qui nourrira sa vision du monde et son imagination.

Une figure libre, moderne et féministe sans le dire

Si Devenir Agatha Christie séduit autant les jeunes que les adultes, c’est parce que Natacha Henry y dresse aussi le portrait d’une femme libre avant l’heure. Agatha Christie divorce à une époque où cela reste tabou, laisse temporairement sa fille pour explorer le monde, et se remarie avec un homme plus jeune à près de 40 ans. Elle prend le volant, parle d’argent, publie des livres sous pseudonyme – autant de gestes qui font d’elle une pionnière, même si elle ne se revendique jamais militante.

Le roman revient aussi sur une période douloureuse : en 1926, après la mort de sa mère et l’annonce du divorce par son mari, l’écrivaine disparaît mystérieusement pendant plusieurs jours. Cette épreuve marque une rupture dans sa vie, avant une renaissance littéraire et personnelle. Loin des clichés, cette biographie met en lumière une femme complexe, à la fois forte et vulnérable, dont la trajectoire inspire encore aujourd’hui.

Devenir Agatha Christie est disponible depuis mars 2025 en librairie.