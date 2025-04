Paris teste le feu piéton nouvelle génération

Depuis avril, trois passages piétons parisiens se sont dotés d’un petit dispositif qui pourrait changer les habitudes des marcheurs : un décompteur numérique, placé à côté du traditionnel feu tricolore, indique en temps réel le nombre de secondes restantes avant que le feu passe au vert ou au rouge. Une expérimentation menée dans le cadre du Plan piéton lancé en 2023, censée favoriser la sécurité des piétons et améliorer le respect du code de la route. Sur la très fréquentée rue de Rennes, les chiffres défilent : 23 secondes pour traverser, 55 pour attendre. De quoi inciter les plus pressés à patienter ou les distraits à presser le pas.

Des retours d’expérience encore attendus=

Mais pour l’instant, l’effet reste modéré. La Mairie de Paris reconnaît un impact « pas mirobolant », et s’accorde encore quelques semaines avant d’envisager une généralisation ou un abandon. Cette initiative s’inspire de pratiques courantes à l’étranger, notamment en Asie ou en Amérique du Nord, où ces compteurs rythment la circulation piétonne depuis des années. Mais à Paris, où la cohabitation entre piétons, cyclistes, voitures et trottinettes reste un défi quotidien, il faudra plus qu’un affichage pour changer les comportements. La Ville appelle les usagers à partager leur ressenti via son site Internet, dans l’espoir de peaufiner un système encore balbutiant. Reste à voir si ces quelques secondes supplémentaires suffiront à convaincre les Parisiens… de lever le pied.