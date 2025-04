Crit’Air 2026 : 42 villes où votre voiture sera bientôt bagnola non grata 

Le compte à rebours est lancé. À partir de 2026, 42 villes françaises appliqueront l’obligation de vignette Crit’Air dans leurs Zones à faibles émissions (ZFE), avec des restrictions sévères pour les véhicules les plus polluants. Si votre voiture affiche une pastille Crit’Air 3, 4, 5 ou n’en a aucune, il sera bientôt impossible de circuler dans de larges portions de ces zones urbaines sans risquer une amende salée.

Diesel de 2010 ou essence d’avant 2006 : vers la sortie

Depuis plusieurs années, la vignette Crit’Air, cet autocollant collé sur le pare-brise, classe les véhicules selon leur niveau de pollution. À l’horizon 2026, de nombreuses communes passeront à la vitesse supérieure : les véhicules Crit’Air 4 et 5 y sont déjà interdits, mais certaines iront plus loin en bannissant aussi les Crit’Air 3 — ciblant notamment les diesels immatriculés avant 2011 et les essences d’avant 2006. Le tarif de la vignette reste modeste (3,81 € en ligne sur le site officiel certificat-air.gouv.fr), mais l’oubli ou le refus de l’apposer pourrait coûter cher : de 68 € à 450 € d’amende selon les cas.

Paris, Lyon, Marseille… et des dizaines d’autres

Parmi les 42 villes concernées figurent les habituées : Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lille, Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg, Grenoble, Aix-en-Provence. Mais la liste s’est allongée : Rennes, Reims, Toulon, Saint-Étienne, Le Havre, Dijon, Angers, Villeurbanne, Clermont-Ferrand, Le Mans, Brest, Tours, Amiens, Limoges, Annecy, Nîmes. Et ce n’est pas fini. De nouvelles ZFE apparaîtront à Mulhouse, Perpignan, Metz, Boulogne-Billancourt, Besançon, Orléans, Argenteuil, Rouen, Caen, Nancy, Montreuil, Saint-Paul, Avignon… Autant de territoires urbains où rouler sans vignette sera bientôt assimilé à un comportement irresponsable. Derrière ces mesures, un objectif assumé : réduire la pollution de l’air, protéger la santé publique, et pousser à une mobilité plus propre. Le virage est serré, mais pour les véhicules thermiques anciens, le bout de la route approche.