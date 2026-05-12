Carburant : le SP95-E10 repasse au-dessus des 2 euros et ravive la colère à la pompe

Encore une hausse, encore une addition qui grimace. La semaine dernière, les prix des carburants ont repris de la hauteur en France pour la deuxième fois d’affilée, effaçant le léger répit de la fin avril. Le sans plomb 95-E10, devenu le carburant du quotidien pour beaucoup, a gagné 2,1 centimes en moyenne pour atteindre 2,0291 euros le litre, son plus haut niveau depuis juin 2022.

Depuis fin février, juste avant que les tensions entre l’Iran et l’alliance Etats-Unis-Israël ne mettent le feu aux marchés, il a pris plus de 30 centimes. Le SP95 grimpe aussi, à 2,0833 euros, tout comme le SP98 à 2,0982 euros: sur les panneaux des stations, les deux euros ne sont plus une ligne rouge, c’est une habitude qui s’installe.

Le Moyen-Orient s’invite dans le budget des automobilistes

Derrière ces chiffres, c’est la géopolitique qui fait la loi, avec une prime de risque alimentée par les tensions au Moyen-Orient et la crainte de secousses sur les routes maritimes, détroit d’Ormuz en tête. Le gazole, lui, fait presque figure d’exception: quasi stable, en léger recul de 0,4 centime à 2,1566 euros, il reste tout de même environ 45 centimes au-dessus de son niveau d’avant la montée des tensions, et il concerne plus de 66% des volumes consommés en France.

Les moyennes nationales s’appuient sur les prix de quelque 10.700 stations, y compris celles de TotalEnergies où les tarifs sont plafonnés depuis mi-mars à 1,99 euro l’essence et 2,25 euros le diesel au moins jusqu’à fin mai, un garde-fou qui creuse parfois l’écart avec les stations hors réseau. La mesure fait grincer dents dans la grande distribution et chez les indépendants, qui redoutent de voir les automobilistes changer d’habitude comme on change de file au péage, au moindre centime près.