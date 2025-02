Comment les « robots » aident-ils à dépasser le « plafond de performance » dans des domaines variés comme la musique et le sport ?

Grâce aux avancées technologiques, les robots sont devenus des outils puissants pour améliorer la performance humaine dans de nombreux secteurs, de la musique à la médecine, en passant par le sport. Autrefois utilisés principalement pour des applications industrielles ou professionnelles, les robots contribuent désormais à l’amélioration des capacités physiques, mentales et motrices des individus. L’acquisition de compétences exceptionnelles est propre aux experts et nécessite un entraînement rigoureux et constant. Cependant, ce processus n’entraîne pas toujours des progrès continus. En effet, les personnes atteignent souvent ce que l’on appelle le « plafond de performance », un stade où les améliorations deviennent difficiles à réaliser malgré des efforts et un entraînement soutenus. Ce phénomène décrit la phase où il est compliqué d’aller au-delà du niveau maximal dans le développement d’une compétence particulière.Amélioration des aptitudes motrices : Les robots se sont établis comme une solution novatrice pour surmonter les obstacles liés à l’entraînement intensif, offrant des méthodes de simulation motrice d’une grande précision. Une étude récente réalisée au Japon a introduit une technologie robotique permettant aux pianistes professionnels de dépasser leurs limites, en optimisant la vitesse et la coordination des mouvements des doigts. Les résultats publiés le 17 janvier dans Science Robotics ont révélé qu’après un entraînement avec un robot guidant les doigts des musiciens, une amélioration notable a été observée, même dans les mouvements non spécifiquement entraînés. Le Dr Shinichi Foroya, chercheur principal, a souligné que le « plafond de performance » apparaît lorsque des obstacles physiques, comme la fatigue musculaire ou une coordination défaillante, entravent l’évolution des compétences motrices. Les chercheurs ont remarqué des changements dans les schémas de mouvement des doigts, indiquant une adaptation neuronale induite par l’entraînement. Repousser les limites naturelles de la performance : Les robots sont également utilisés pour dépasser les frontières des capacités humaines dans des domaines tels que la médecine et la rééducation physique. Par exemple, des robots chirurgicaux comme le système « Da Vinci » permettent des interventions plus précises tout en réduisant les erreurs humaines. Ils sont également employés en rééducation pour aider les patients à retrouver leur mobilité après des blessures, tout en améliorant la force, la coordination et la flexibilité. Dans le domaine du sport, les robots sont utilisés pour entraîner les athlètes à effectuer des mouvements plus rapides et plus précis, optimisant ainsi leurs performances. Ils sont également présents dans des jeux d’intelligence, comme les échecs, pour stimuler de nouvelles stratégies et compétences. Foroya précise que ces robots stimulent le cerveau en exposant les individus à des mouvements qu’ils ne pourraient pas réaliser de manière volontaire, favorisant ainsi des changements neuronaux bénéfiques pour les compétences motrices. Cette technologie pourrait également être appliquée dans des secteurs tels que la chirurgie, la fabrication ou l’enseignement, où la précision et la maîtrise sont cruciales, contribuant à améliorer la coordination main-œil et les compétences motrices fines.