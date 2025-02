Colors : le spectacle d’improvisation culte revient au Splendid jusqu’en juin

Depuis plus de 16 ans, Colors enflamme les dimanches soirs avec son spectacle d’improvisation unique, mêlant humour, musique et interactivité avec le public. Porté par une troupe d’improvisateurs aguerris et un invité surprise différent chaque semaine, cet événement incontournable se déroule au Théâtre du Splendid à Paris et prolonge son succès jusqu’au 29 juin 2025.

Sous la direction d’Esteban Perroy, Colors transforme la scène en un véritable tourbillon d’émotions et de rebondissements. Chaque dimanche, un guest issu du monde du spectacle (comédien, humoriste, chanteur…) devient Miss ou Mister White et plonge dans l’art de l’improvisation, porté par les thèmes donnés par le public. La soirée débute dès 19h45 avec un avant-programme animé par les élèves de l’EFIT, l’École Française d’Improvisation Théâtrale. Pour l’édition du 2 mars, c’est Célia Chabut, talentueuse comédienne et metteuse en scène, qui se prêtera au jeu, aux côtés d’improvisateurs confirmés et du duo de DJ live The Blenders.

Le spectacle séduit par sa spontanéité et son atmosphère festive, attirant 120 000 spectateurs depuis sa création et accueillant plus de 600 invités de renom. Dans les prochaines semaines, le public pourra retrouver des artistes tels que Lorie Pester, Karim Duval, Constance Labbé, Kev Adams ou encore La Bajon. Après le spectacle, la fête se prolonge avec un after convivial ouvert à tous. Véritable antidote au blues du dimanche soir, Colors est une expérience immersive et jubilatoire à ne pas manquer.