Cinq raisons… Pourquoi certaines personnes éprouvent-elles une fatigue constante ?

Beaucoup de personnes souffrent d’une fatigue persistante, un phénomène qui peut être lié à des troubles du sommeil, au stress quotidien ou à divers problèmes de santé, d’après les spécialistes de la santé.



Selon le réseau américain « CNN », les experts expliquent que si l’on élimine les troubles du sommeil tels que l’insomnie, l’apnée du sommeil, les mouvements involontaires des membres ou d’autres comportements perturbant la qualité du sommeil, la fatigue constante peut être due à l’une des causes suivantes :



Syndrome de fatigue chronique Le syndrome de fatigue chronique, également appelé myélite encéphalomyélite, est une maladie complexe et variable qui résulte du stress, de traumatismes émotionnels, de prédispositions génétiques, de dysfonctionnements du système immunitaire ou de déséquilibres hormonaux. Il engendre une fatigue physique et mentale continue, perturbe le sommeil, provoque des douleurs musculaires et articulaires, des maux de tête, une inflammation des glandes et des nausées.



Anémie L’anémie, qui se caractérise par une diminution du nombre de globules rouges, est une cause fréquente de fatigue persistante. Elle peut être causée par des saignements, un apport insuffisant en fer ou par des troubles d’absorption du fer par le corps. Un test sanguin permet de déterminer si l’anémie est responsable de la fatigue chronique.



Maladies cardiaques La docteure Tina Ann Thompson, professeure adjointe au Département de médecine familiale et préventive de l’Université Emory à Atlanta, précise que les personnes ressentant une fatigue persistante doivent vérifier si elles ne souffrent pas de maladies cardiaques, bien que celles-ci ne soient généralement pas des causes principales de fatigue chronique.



Infection Les infections virales ou bactériennes persistantes font partie des principales causes de fatigue chronique, car elles peuvent épuiser l’énergie du corps plus longtemps que prévu.



Ménopause D’après Thompson, la fatigue peut devenir plus prononcée pendant la ménopause en raison des changements hormonaux.