Chris Marques : comment il est devenu juré de « Danse avec les stars » par hasard

Présent depuis la toute première saison de Danse avec les stars, Chris Marques n’aurait pourtant jamais dû figurer parmi le jury. Dans une interview accordée à TF1 Info, le danseur et chorégraphe a révélé les coulisses de son arrivée dans l’émission en 2011. Alors qu’il était initialement pressenti pour être directeur artistique, un revirement de dernière minute a changé son destin.

À l’époque, Chris Marques n’était pas un inconnu du format Dancing with the Stars. Avec son épouse, il avait participé à la création du programme au Royaume-Uni en 2003. Lorsque TF1 acquiert les droits pour la France en 2010, la production fait appel à lui pour auditionner en tant que juge. Mais son essai ne convainc pas. « On me dit : ‘Pas juge, pas juge' », raconte-t-il. À la place, il est recruté comme directeur artistique, un poste qu’il considère alors comme son « rôle de rêve ».

Quatre semaines avant le premier prime de l’émission, un retournement inattendu survient. « Les producteurs me disent : ‘On a fait une erreur. On va te mettre à l’antenne, tu vas être juge' », explique-t-il. Une décision de dernière minute qui bouleverse son parcours. Depuis, Chris Marques est devenu l’un des visages emblématiques de Danse avec les stars, connu pour ses critiques tranchantes et son exigence technique.

Quatorze ans plus tard, il reste l’un des piliers du programme, indéboulonnable malgré les changements de jury successifs. Son regard affûté et ses remarques parfois sévères continuent d’être redoutés par les candidats. « Ma vie a basculé ce jour-là », confie-t-il, conscient que ce coup du destin a marqué un tournant décisif dans sa carrière télévisuelle.