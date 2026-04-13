Automobile : le chinois Chery veut renforcer sa production en Europe

Le constructeur automobile chinois Chery cherche à accélérer son implantation industrielle en Europe en augmentant ses capacités de production. Le groupe privilégie des partenariats avec des acteurs locaux afin d’utiliser des usines existantes plutôt que de construire de nouveaux sites.

Cette stratégie vise à répondre à une demande en forte croissance depuis son arrivée sur le marché européen en 2023. Chery a écoulé plus de 120 000 véhicules en Europe l’an dernier, contre un niveau bien inférieur l’année précédente, confirmant sa progression rapide sur le continent.

Une expansion freinée par les contraintes européennes

Le groupe souhaite adapter sa production aux exigences locales, notamment face aux droits de douane appliqués aux véhicules électriques chinois et aux règles sur le contenu local. Une montée en puissance de ses capacités industrielles est jugée nécessaire pour soutenir ses ambitions commerciales.

Chery a déjà engagé une première implantation en Espagne, avec un objectif de production de 200 000 véhicules par an à l’horizon 2029. D’autres projets sont à l’étude, y compris en France, alors que le constructeur poursuit le déploiement de ses marques sur les principaux marchés européens.