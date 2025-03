Après DeepSeek, la Chine franchit une nouvelle étape dans l’intelligence artificielle avec Manus

Quelques semaines après le lancement par la société chinoise d’intelligence artificielle DeepSeek de son modèle DeepSeek-R1, la Chine semble prête à réaliser un nouvel exploit dans la course à l’intelligence artificielle. Une autre startup, nommée Monica, a annoncé le lancement de son agent d’intelligence artificielle baptisé « Manus ». Tout comme DeepSeek, Manus a suscité un intérêt mondial considérable, certains le qualifiant même de « nouveau moment DeepSeek » pour la Chine.

Qu’est-ce que « Manus » ?

Manus est un agent d’intelligence artificielle générale, présenté comme le premier du genre au monde, capable de penser, planifier et exécuter des tâches de manière totalement autonome. Selon son site officiel, Manus peut accomplir des tâches complexes telles que :

Élaborer des itinéraires de voyage détaillés vers le Japon,

Effectuer des analyses approfondies des marchés boursiers,

Créer du contenu interactif pour les enseignants,

Analyser différentes politiques d’assurance.

Il est également affirmé que Manus surpasse DeepResearch d’OpenAI, selon GAIA, un référentiel externe évaluant les assistants d’intelligence artificielle générale.

Capacités et fonctionnalités de « Manus »

Manus a été conçu pour exécuter des tâches complexes dans divers secteurs de manière entièrement autonome. Parmi ses caractéristiques distinctives :

Un fonctionnement cloud asynchrone, permettant aux utilisateurs de lui confier des tâches, de se déconnecter de leurs appareils, tandis que Manus continue de travailler en arrière-plan et affiche les résultats une fois le travail terminé.

Un apprentissage personnalisé, lui permettant de s’adapter aux préférences des utilisateurs et d’améliorer ses performances avec le temps, le rendant ainsi plus efficace à mesure de son utilisation.

Une vidéo de démonstration publiée mercredi soir sur la plateforme X a rapidement attiré plus de 200 000 vues dès jeudi midi. De nombreux utilisateurs ont immédiatement demandé des codes d’invitation pour tester cet agent intelligent. Un engouement similaire avait été observé quelques semaines plus tôt avec DeepSeek-R1, un modèle développé par DeepSeek à un coût bien inférieur à celui des modèles avancés d’OpenAI, Meta et Google.

Comment utiliser « Manus » ?

L’utilisation de Manus est simple et intuitive. Tout comme les autres chatbots, les utilisateurs peuvent formuler des requêtes sous forme de prompts textuels.

Par exemple :

« Établis un programme de voyage de sept jours avec un budget limité à Bali. »

Dès réception de la demande, Manus effectue des recherches et collecte des données pour fournir un résultat structuré en temps réel. Il peut également :

Générer des fichiers,

Interagir directement avec des pages web,

Prendre des captures d’écran,

Enregistrer l’activité de navigation pour une consultation ultérieure.

La Chine, un acteur incontournable dans la course à l’IA

La Chine affiche une progression remarquable dans le domaine de l’intelligence artificielle, avec des startups capables de rivaliser avec les géants mondiaux de la technologie. Après le succès de DeepSeek, Manus vient confirmer que la Chine ne se contente pas d’être un acteur parmi d’autres, mais bien une puissance montante qui cherche à s’imposer malgré les défis techniques et politiques.

Malgré les sanctions américaines limitant son accès aux technologies avancées, la Chine continue de démontrer sa capacité à innover et à évoluer rapidement. Elle consolide ainsi sa position en tant que concurrent majeur dans la course mondiale à l’intelligence artificielle, notamment dans le domaine des agents conversationnels avancés.