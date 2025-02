Alerte maximale concernant la variole du singe !

L’Organisation mondiale de la santé a annoncé jeudi qu’elle avait décidé de maintenir l’état d’alerte maximal pour l’épidémie d’« Impox » en raison de l’augmentation du nombre de cas et des pays touchés.

L’OMS a précisé dans un communiqué après la réunion du comité d’urgence à Genève qu’elle avait décidé de maintenir l’alerte maximale « en raison de l’augmentation continue du nombre de cas, de l’extension géographique de la maladie, des violences dans l’est de la République Démocratique du Congo qui entravent la réponse, ainsi que du manque de financement ».

L’état d’urgence sanitaire de portée internationale est le plus haut niveau d’alerte émis par l’OMS, et est annoncé par le directeur général de l’Organisation après consultation d’un groupe d’experts externes. Une sous-variante différente de la variole du singe avait été classée comme urgence en 2022 et 2023.

Un rapport récent de l’OMS indique que le nouveau type de variole du singe, la sous-variante 1B, affecte principalement la République Démocratique du Congo, mais l’Ouganda et le Burundi ont également été fortement touchés. Des cas liés aux voyages ont été signalés dans des pays comme la Thaïlande et le Royaume-Uni.

L’OMS a souligné qu’il y a eu plus de 21 000 cas confirmés mondialement depuis le début de 2024 par des tests en laboratoire, dont 70 décès, principalement en République Démocratique du Congo.

L’année dernière, il y a eu également plus de 50 000 cas suspects et plus de 1 000 décès. La confirmation des cas était difficile dans les zones ayant moins de capacités.

La variole du singe peut se transmettre par contact. Bien que la maladie puisse être fatale dans de rares cas, ses symptômes sont généralement modérés.