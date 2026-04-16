Gironde : la ministre de l’Écologie critique le projet de ferme industrielle de saumons

La ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, a exprimé son opposition au projet d’élevage de saumons porté par l’entreprise Pure Salmon au Verdon-sur-Mer, en Gironde. Lors d’une audition au Sénat, elle a jugé que ce projet industriel reposait sur des bases insuffisamment solides.

Le projet prévoit la production de 10 000 tonnes de saumon par an en circuit fermé, avec la création de plusieurs centaines d’emplois. La ministre a toutefois mis en doute sa pertinence environnementale, estimant qu’il ne s’agissait pas d’une véritable activité d’aquaculture mais d’une production en bassin nécessitant d’importants apports en énergie et en ressources.

Un projet encore soumis aux procédures administratives

Malgré cette prise de position, la décision finale dépendra des procédures réglementaires en cours. Le projet a déjà reçu un avis favorable de l’enquête publique et doit encore être examiné par les autorités compétentes avant une éventuelle autorisation préfectorale.

Plusieurs organisations environnementales s’opposent également à cette implantation, évoquant des risques pour l’écosystème local. De son côté, l’entreprise défend un projet qu’elle présente comme stratégique pour la souveraineté alimentaire, assurant que son impact environnemental sera maîtrisé.