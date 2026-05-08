Emmanuel Macron au Kenya pour le sommet Africa Forward les 11 et 12 mai

La France et le Kenya co-organisent à Nairobi un sommet consacré à l’innovation et à la croissance, première initiative de ce type en Afrique anglophone.

Emmanuel Macron se rendra au Kenya les 11 et 12 mai 2026 pour le sommet Africa Forward, co-organisé par Paris et Nairobi. Cet événement international de haut niveau marque une étape importante dans la diplomatie économique française : c’est la première fois qu’un tel sommet se tient dans un pays anglophone du continent. Le Kenya, partenaire bilatéral de longue date et économie dynamique de l’Afrique de l’Est, accueillera chefs d’État, entrepreneurs et investisseurs autour des thèmes de l’innovation et de la croissance.

Premier sommet français en Afrique anglophone

Le rendez-vous kenyan s’inscrit dans la continuité du sommet Afrique-France de Montpellier, organisé en octobre 2021. Il vise à répondre aux défis communs auxquels font face le continent africain et l’Europe, tout en renforçant les liens économiques et commerciaux entre les deux rives. Le monde des affaires français et africain sera largement mobilisé pour identifier de nouvelles opportunités de partenariats dans des secteurs stratégiques comme la technologie, les infrastructures ou l’énergie.

Ce choix de Nairobi témoigne d’une volonté claire de diversifier les relations de la France au-delà de sa zone d’influence francophone traditionnelle. En s’associant avec le Kenya, Paris cherche à élargir son réseau de partenaires sur un continent où la concurrence internationale s’intensifie. Le sommet doit permettre de bâtir des coopérations durables avec des pays anglophones, jusqu’ici moins au centre de la diplomatie économique française.