Détenu en Algérie, Christophe Gleizes recevra prochainement la visite des autorités françaises

Le journaliste français Christophe Gleizes, emprisonné en Algérie depuis plusieurs mois, doit recevoir dans les prochains jours sa première visite consulaire française. Cette avancée intervient dans un contexte de léger réchauffement diplomatique entre Paris et Alger après une longue période de fortes tensions politiques entre les deux pays.

Spécialisé dans le football africain et collaborateur notamment de So Foot, Christophe Gleizes avait été arrêté en Kabylie lors d’un reportage avant d’être condamné à sept ans de prison pour « apologie du terrorisme ». Les autorités algériennes lui reprochent notamment d’anciens échanges avec des responsables liés au mouvement indépendantiste kabyle, classé organisation terroriste par Alger.

Une détente diplomatique encore fragile

L’annonce de cette future visite consulaire est perçue comme un signe d’apaisement dans les relations franco-algériennes, fortement dégradées depuis 2024. Le dossier Christophe Gleizes était devenu l’un des symboles de cette crise diplomatique, au même titre que l’affaire Boualem Sansal ou les tensions autour des expulsions de diplomates.

Ces derniers mois, plusieurs initiatives discrètes ont tenté de rouvrir le dialogue entre les deux capitales. Christophe Gleizes a récemment renoncé à son pourvoi en cassation, une décision qui pourrait ouvrir la voie à une éventuelle grâce présidentielle accordée par Abdelmadjid Tebboune. Sa famille et plusieurs soutiens espèrent désormais qu’une issue favorable pourra être trouvée rapidement.