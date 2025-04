Adieu aux anciens euros : la BCE prépare une nouvelle génération de coupures

Contrairement aux rumeurs virales diffusées sur les réseaux sociaux, les billets de banque ne sont pas en voie de disparition. La Banque centrale européenne (BCE) a confirmé qu’elle ne comptait pas supprimer la monnaie physique. Bien au contraire : elle s’apprête à changer le design des billets en circulation depuis 2002. Une transformation en profondeur, qui vise à refléter davantage la diversité et l’identité culturelle européenne.

Des rumeurs démenties sur l’euro numérique

La confusion est née avec l’annonce du projet d’euro numérique. Très vite, de nombreuses fausses informations ont circulé, affirmant que cette future version digitale de la monnaie européenne allait remplacer les pièces et billets. Certaines théories complotistes allaient jusqu’à évoquer une volonté de surveillance massive des citoyens. Face à l’emballement, la BCE a rapidement coupé court à ces spéculations : il n’est aucunement question d’abandonner la monnaie physique. Preuve en est, un nouveau design des billets est actuellement en préparation. Ce chantier, amorcé en 2021, avance progressivement. D’après le Conseil des gouverneurs de la BCE, deux thèmes sont encore en compétition : « La culture européenne » et « Fleuves et oiseaux ».

Le thème de la culture européenne pourrait faire apparaître sur les futurs billets des figures emblématiques telles que Marie Curie, Léonard de Vinci, Beethoven ou encore Maria Callas. Sur le verso, des scènes de vie illustreraient le patrimoine culturel vivant, comme des artistes de rue ou des enseignants entourés d’élèves. L’idée est d’incarner la richesse et la diversité du savoir et de la création à travers le continent. L’autre thème, « Fleuves et oiseaux », mettrait en avant la biodiversité et les grands paysages naturels européens. Le recto représenterait les différentes étapes de la vie d’un fleuve, accompagnées de diverses espèces d’oiseaux. Le verso, quant à lui, mettrait à l’honneur les institutions européennes, avec des représentations du Parlement ou de la Cour de justice de l’Union.

Un nouveau design dévoilé en 2026

Le processus créatif entre désormais dans sa phase finale. Un concours de graphisme ouvert aux designers européens sera lancé en 2025. Les conditions de participation seront bientôt communiquées par la BCE. Le design définitif des nouveaux billets devrait être dévoilé courant 2026. Pour Christine Lagarde, présidente de l’institution, ce changement est symbolique : « Vingt ans après leur mise en circulation initiale, il est temps de revoir l’apparence de nos billets de banque afin qu’ils soient plus évocateurs pour les Européens de tous âges et de tous horizons. » D’ici là, les billets actuels continueront bien sûr à circuler, mais leur succession est déjà en marche. Et ce ne sera pas une disparition, mais une métamorphose.