Accusations contre « DeepSeek » pour partage de données avec « TikTok »

La Corée du Sud a accusé l’entreprise chinoise d’intelligence artificielle « DeepSeek » de partager les données des utilisateurs avec le propriétaire de « TikTok », selon l’agence de presse « Yonhap ».



L’autorité sud-coréenne de régulation des données a indiqué que « DeepSeek » était en contact avec « ByteDance », bien qu’elle n’ait pas encore précisé quelles données spécifiques auraient été échangées entre les deux sociétés.



Ce week-end, le gouvernement sud-coréen a suspendu les téléchargements de l’application d’intelligence artificielle en raison de préoccupations liées à la sécurité.



La législation sud-coréenne impose aux utilisateurs de donner leur consentement explicite avant tout partage de leurs données avec des entreprises tierces.



Face aux inquiétudes exprimées par la Corée du Sud, « DeepSeek » a nommé un représentant local et reconnu des lacunes dans sa compréhension des lois nationales sur la protection des données.



Lors du lancement de son modèle d’intelligence artificielle, « DeepSeek » a suscité une vive réaction dans l’industrie technologique occidentale, se révélant très performant et plus abordable que « ChatGPT » d’« OpenAI ».



Cependant, des préoccupations en matière de sécurité ont rapidement émergé.



Il y a quelques semaines, l’application « TikTok », également d’origine chinoise, a été temporairement interdite aux États-Unis en raison de craintes concernant la sécurité des données des utilisateurs.



Lors de l’apparition de « DeepSeek », l’homme d’affaires américain Bill Ackman a qualifié l’application de « cheval de Troie », affirmant que « TikTok » n’était qu’un « jouet » en comparaison.