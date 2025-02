400 millions d’utilisateurs mensuels pour « ChatGPT »

Le groupe « OpenAI » a indiqué à l’Agence France-Presse, ce jeudi, qu’il comptait désormais 400 millions d’utilisateurs mensuels, un chiffre supérieur d’un tiers par rapport au mois de décembre dernier, reflétant la popularité croissante de l’intelligence artificielle générative.

Brad Lightcap, responsable des opérations de l’entreprise, a déclaré à la chaîne américaine « CNBC » : « Les gens entendent parler de cette application par le bouche-à-oreille… ils remarquent son utilité et voient leurs amis l’utiliser ».

Le porte-parole a refusé de répondre à la question concernant le nombre d’utilisateurs abonnés à l’une des offres payantes de « ChatGPT ».

En plus de ces utilisateurs individuels, « OpenAI » affirme également qu’elle compte plus de deux millions d’entreprises parmi ses clients, qui sont des entités abonnés à un service payant de « ChatGPT ».

Le porte-parole a ajouté que le nombre d’abonnés avait doublé depuis le mois de septembre.

L’annonce de « OpenAI » intervient parallèlement à un changement de modèle de l’entreprise, qui passe d’une organisation à but non lucratif à une société ordinaire capable de générer des bénéfices pour ses actionnaires.

Elon Musk, l’un des cofondateurs d’« OpenAI », s’oppose à cette transformation et poursuit l’entreprise en justice à ce sujet, estimant que cela pourrait détourner la société de sa mission originelle.

Dans une tentative de reprendre le contrôle d’« OpenAI », Musk a proposé une offre de 97,4 milliards de dollars pour racheter les actifs détenus par l’organisation à but non lucratif. Cependant, le conseil d’administration d’« OpenAI » a rejeté cette offre la semaine dernière.

La société, basée en Californie, cherche à lever un financement colossal de 40 milliards de dollars auprès du groupe d’investissement japonais « SoftBank », qui est évalué à 300 milliards de dollars.