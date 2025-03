SANTÉ – Voici les moyens les plus simples pour ralentir la chute des cheveux… et stimuler leur croissance !

Les résultats d’une nouvelle étude ont révélé que certains cas sont liés à la génétique, tandis que d’autres montrent que le problème résulte de facteurs tels que le stress, les changements hormonaux, des causes médicales ou des traitements capillaires agressifs.

C’est pourquoi les scientifiques développent aujourd’hui des traitements innovants pour lutter contre ce problème, selon ce qui a été publié par le journal The Express Tribune du Pakistan.

L’étude a révélé que les dermatologues ont suggéré plusieurs stratégies pour ralentir la chute des cheveux et stimuler leur croissance, parmi lesquelles :

Augmenter la consommation de protéines

Un régime alimentaire riche en protéines peut soutenir la croissance des cheveux. Les végétaliens peuvent avoir besoin de 40 à 60 grammes de protéines par jour, provenant de sources telles que les haricots, les œufs et le yaourt grec.

Prendre des vitamines

Une carence en vitamines A, B, C, D, E, ainsi qu’en zinc et en fer peut entraîner un amincissement des cheveux.

Les compléments alimentaires, comme la biotine avec du zinc, du calcium et du sélénium, peuvent également soutenir la santé des cheveux.

Les dermatologues recommandent de rechercher des compléments alimentaires d’une marque réputée.

Le régime méditerranéen

Un régime riche en fruits, légumes et protéines soutient également la santé des cheveux, car les régimes restrictifs peuvent entraîner des carences en nutriments affectant les follicules capillaires.

Les dermatologues expliquent qu’une personne peut perdre du poids, mais il faut se rappeler que les régimes restrictifs manquent souvent des nutriments essentiels à la croissance des cheveux.

Maintenir la santé du cuir chevelu

Il est essentiel d’éviter les traitements capillaires agressifs, tels que les teintures, les décolorations et les coiffures à chaleur. Les coiffures serrées, comme les queues de cheval et les tresses, peuvent également provoquer un stress sur les follicules capillaires.

Causes de la chute des cheveux

La perte de cheveux peut être causée par divers facteurs, parmi lesquels :

• Facteurs génétiques

• Stress

• Changements hormonaux (grossesse ou ménopause)

• Coiffures nuisibles

• Routine de soins capillaires agressive

• Médicaments (chimiothérapie)

• Affections médicales (problèmes thyroïdiens ou infections fongiques)

Ne négligez pas le problème !

Les dermatologues recommandent de consulter un spécialiste pour identifier les déclencheurs possibles. En effet, l’historique médical, les médicaments et les habitudes de vie sont cruciaux pour déterminer la cause. Ils soulignent que la chute des cheveux est un signe qu’il y a un problème sous-jacent.

Inversement, le traitement de la chute des cheveux dépend de sa cause. Certaines formes, comme l’alopécie cicatricielle, sont permanentes, tandis que d’autres causées par le stress ou des problèmes médicaux peuvent être temporaires.

Les dermatologues expliquent également que si le déclencheur est éliminé, les cheveux se rétabliront dans un délai de quatre à six mois à un an, à condition d’intervenir tôt, car cela est essentiel pour améliorer les résultats.