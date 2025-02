Un nouveau rival chinois fait son entrée sur le marché des smartphones Android

La marque chinoise Coolpad a dévoilé son dernier smartphone, conçu pour concurrencer les modèles Android les plus récents en matière de performances et de capacités photographiques.



Le Coolpad X100 est doté d’un appareil photo principal à triple capteur avec une résolution de (108+5+2) mégapixels, avec un objectif macro et un ultra grand-angle. Sa caméra frontale de 32 mégapixels permet l’enregistrement de vidéos HDR à 30 images par seconde.



L’appareil dispose d’un écran IPS LCD de 6,78 pouces offrant une résolution de (2460 x 1080) pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité avoisinant les 450 nits.



Avec un design raffiné, le téléphone affiche des dimensions de (169 x 76,3 x 8,6) mm pour un poids de 213 g. Il prend en charge deux cartes SIM grâce à ses emplacements Nano-SIM.



Ses performances reposent sur le système Android 14 avec l’interface CoolOS, un processeur Mediatek Helio G99, une puce graphique Mali-G57 MC2, ainsi que 8 ou 12 Go de RAM et un stockage interne de 256 ou 512 Go, extensible via une carte microSDXC.



Ce modèle intègre également un port USB Type-C 2.0, une puce NFC pour les paiements sans contact, des systèmes de navigation par satellite, la connectivité Bluetooth 5.2, un lecteur d’empreintes digitales, une boussole électronique et une batterie de 5000 mAh compatible avec une charge rapide de 33 W.