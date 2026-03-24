“Prisoner 951” : une série choc sur les prisons iraniennes à Séries Mania

Présentée au Festival Séries Mania à Lille, la mini-série Prisoner 951 s’impose comme l’une des œuvres les plus marquantes de cette édition. Inspirée d’une histoire vraie, cette fiction britannique plonge dans le système carcéral iranien à travers le destin d’une femme arrêtée arbitrairement, sur fond de tensions internationales toujours brûlantes.

Une plongée glaçante dans la répression iranienne

Diffusée initialement sur la BBC fin 2025, la série retrace l’histoire de Nazanin Zaghari-Ratcliffe, une citoyenne britanno-iranienne arrêtée en 2016 lors d’un séjour familial en Iran. Comme le rappelle Le HuffPost, elle avait été interpellée au moment de quitter le pays, avant d’être incarcérée sans motif clair par les Gardiens de la Révolution, une force liée au pouvoir en place.

La fiction montre l’enchaînement implacable auquel elle est confrontée : interrogatoires, isolement, transferts entre différentes prisons, puis une condamnation pour des accusations qu’elle a toujours contestées. À travers ce parcours, la série met en lumière les méthodes de pression psychologique et les conditions de détention dénoncées depuis des années par les ONG.

Entre drame humain et enjeu diplomatique

Mais Prisoner 951 ne se limite pas à ce huis clos carcéral. La série s’attarde aussi sur le combat mené depuis Londres par son mari, Richard Ratcliffe, pour obtenir sa libération. Toujours selon Le HuffPost, ce dernier oscille entre médiatisation et discrétion imposée par les autorités britanniques, révélant les limites et les tensions de la diplomatie dans ce type d’affaires.

Portée par les performances de Narges Rashidi et Joseph Fiennes, la série explore également le phénomène de “diplomatie des otages”, souvent reproché au régime iranien. En filigrane, elle fait écho à d’autres cas récents, notamment celui de ressortissants occidentaux détenus dans des conditions similaires.

À la fois thriller politique et récit profondément humain, Prisoner 951 frappe par sa justesse et son actualité. Une œuvre qui, dans le contexte géopolitique actuel, résonne bien au-delà du simple cadre de la fiction.