Harry Potter : Paapa Essiedu visé par des menaces racistes

Choisi pour incarner Severus Rogue dans la future série Harry Potter de HBO, Paapa Essiedu fait déjà face à une violence qui dépasse largement le cadre de la fiction. Dans un entretien accordé au Sunday Times, l’acteur britannique de 35 ans raconte avoir reçu des menaces de mort et de nombreux messages racistes depuis l’annonce de son casting, en avril 2025.

Un déferlement de haine depuis l’annonce de son casting

Paapa Essiedu confie au Sunday Times avoir vu affluer des messages glaçants sur les réseaux sociaux. Certains internautes lui auraient écrit : « Quitte le rôle ou je te tuerai », tandis que d’autres promettaient de venir chez lui pour l’assassiner. L’acteur explique que, même s’il pense peu probable qu’un passage à l’acte se produise, personne ne devrait avoir à subir cela simplement pour exercer son métier. Il ajoute que cette hostilité continue de l’atteindre sur le plan émotionnel, même lorsqu’il tente de la tenir à distance.

Ces attaques visent clairement son choix pour reprendre un personnage devenu culte au cinéma sous les traits d’Alan Rickman. Le fait qu’un comédien noir hérite de ce rôle a déclenché chez certains fans une vague de réactions racistes, révélant une nouvelle fois la brutalité que peuvent prendre certaines communautés en ligne lorsque leurs représentations sont bousculées.

Une détermination intacte malgré les attaques

Loin de renoncer, Paapa Essiedu affirme au Sunday Times que cette haine renforce même sa volonté de s’emparer du personnage. Il explique penser à l’enfant qu’il était, lorsqu’il s’imaginait lui aussi à Poudlard, et dit que l’idée de permettre à d’autres enfants de se reconnaître dans cet univers compte beaucoup pour lui. C’est cette perspective, selon ses mots, qui l’aide à ne pas céder à l’intimidation.

L’acteur précise par ailleurs qu’il n’envisage pas, à ce stade, de poursuivre en justice les auteurs de ces menaces. Toujours auprès du Sunday Times, il estime qu’envoyer un adolescent en prison pour quelques semaines ne lui apporterait pas réellement de soulagement. Attendue pour 2027, la série Harry Potter s’annonce déjà comme l’un des projets télévisés les plus scrutés des prochaines années. Pour Paapa Essiedu, elle commence surtout sous le signe d’un combat qui n’aurait jamais dû exister.