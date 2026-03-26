CULTURE TV & séries

Découvrez la bande-annonce de la série Harry Potter, disponible à Noël sur HBO Max

26 mars 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
Découvrez la bande-annonce de la série Harry Potter, disponible à Noël sur HBO Max
Découvrez la bande-annonce de la série Harry Potter, disponible à Noël sur HBO Max

À l’occasion du lancement de HBO Max au Royaume-Uni et en Irlande, HBO Max a dévoilé le teaser officiel de la première saison de sa future série originale Harry Potter. Cette première salve comptera huit épisodes et s’intitulera Harry Potter à l’école des sorciers.

La série sera lancée à Noël 2026 sur HBO et proposée en exclusivité sur HBO Max dans les territoires où la plateforme est disponible, notamment en Allemagne, en Italie ainsi qu’au Royaume-Uni et en Irlande, où le service vient tout juste d’être déployé.

Tout reprend depuis le début

La série commence là où débutait la série de films : Harry Potter n’a, en apparence, rien d’extraordinaire, du moins, c’est ce que sa tante Pétunia ne cesse de lui répéter. Mais le jour de ses 11 ans, une lettre d’admission à l’école de sorcellerie de Poudlard bouleverse son existence et lui révèle un univers caché, peuplé de magie, d’amitiés et d’aventures. Pourtant, cette nouvelle vie s’accompagne aussi de menaces, tandis que Harry se retrouve confronté à un redoutable ennemi lié à son passé.

La série réunira Dominic McLaughlin dans le rôle de Harry Potter, Arabella Stanton dans celui d’Hermione Granger, Alastair Stout dans celui de Ron Weasley, et John Lithgow dans celui d’Albus Dumbledore.

Partager
Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

Voir tous les articles de Jérôme Goulon

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.