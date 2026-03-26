Découvrez la bande-annonce de la série Harry Potter, disponible à Noël sur HBO Max

À l’occasion du lancement de HBO Max au Royaume-Uni et en Irlande, HBO Max a dévoilé le teaser officiel de la première saison de sa future série originale Harry Potter. Cette première salve comptera huit épisodes et s’intitulera Harry Potter à l’école des sorciers.

La série sera lancée à Noël 2026 sur HBO et proposée en exclusivité sur HBO Max dans les territoires où la plateforme est disponible, notamment en Allemagne, en Italie ainsi qu’au Royaume-Uni et en Irlande, où le service vient tout juste d’être déployé.

Tout reprend depuis le début

La série commence là où débutait la série de films : Harry Potter n’a, en apparence, rien d’extraordinaire, du moins, c’est ce que sa tante Pétunia ne cesse de lui répéter. Mais le jour de ses 11 ans, une lettre d’admission à l’école de sorcellerie de Poudlard bouleverse son existence et lui révèle un univers caché, peuplé de magie, d’amitiés et d’aventures. Pourtant, cette nouvelle vie s’accompagne aussi de menaces, tandis que Harry se retrouve confronté à un redoutable ennemi lié à son passé.

La série réunira Dominic McLaughlin dans le rôle de Harry Potter, Arabella Stanton dans celui d’Hermione Granger, Alastair Stout dans celui de Ron Weasley, et John Lithgow dans celui d’Albus Dumbledore.