Avec “Protocole DAVA”, Canal+ parie sur un humour absurde radical

Le duo DAVA, formé par Sacha Béhar et Augustin Shackelpopoulos, s’apprête à franchir un cap avec Protocole DAVA, mis en ligne sur l’app Canal+ à partir du 25 mars, avant une diffusion sur la chaîne dès le 5 avril à 12h10, selon Canal+. Après des années passées à cultiver un comique absurde, nerveux et volontiers inconfortable sur scène et sur Internet, les deux humoristes arrivent cette fois dans un cadre plus exposé. Reste à savoir si cette mécanique très singulière, jusqu’ici réservée à un public de fidèles, peut survivre à son passage vers une audience plus large.

Un duo à part qui débarque dans un format plus visible

Le programme prend la forme d’une série de 26 épisodes d’environ deux minutes, écrits par Sacha Béhar, Augustin Shackelpopoulos et Alexandre Cariou, et réalisés par Sylvain Fusée, toujours selon Canal+. Le principe est simple sur le papier : deux faux éditorialistes s’emparent de tout ce qui a traversé l’actualité récente, de l’Ukraine aux crêpes, des élections aux canadairs, dans une logique de parodie médiatique poussée jusqu’à l’absurde.

Ce qui distingue DAVA, c’est moins le sujet que la manière. Depuis plus de dix ans, les deux auteurs développent un humour de saturation, de jargon, de répétition et de déraillement. Leur univers repose sur une langue faussement experte, vidée de son sens à force d’être surexploitée. Pour évoquer leur dernier spectacle, Libération parlait d’une « profération jusqu’à la nausée du jargon du temps », formule qui résume assez bien leur manière de transformer le langage contemporain en matière comique.

Canal+ mise sur une comédie volontairement dissonante

L’arrivée de DAVA sur Canal+ n’a rien d’anodin. Dans le communiqué de la chaîne, Lyes Boudechiche, directeur des programmes, parle d’une « proposition de comédie radicale » et d’un univers où « rien n’est tout à fait comme ailleurs : ni le rythme, ni les thèmes, ni le ton ». Cette filiation revendiquée avec des formes comiques atypiques de la chaîne dit bien l’ambition du projet : installer DAVA dans une tradition de l’humour décalé, tout en assumant sa brutalité propre.

Le casting invité confirme d’ailleurs cette volonté d’ouvrir leur monde sans le lisser, avec notamment Éric Judor, Marc Fraize, Natoo, Thomas VDB, Pauline Clément ou Sébastien Chassagne, selon Canal+. Mais le vrai enjeu est ailleurs : Protocole DAVA ne sera pas jugé sur son originalité, déjà acquise, mais sur sa capacité à ne pas se normaliser. Si la série conserve sa sécheresse, son goût du malaise et sa logique de chaos organisé, elle pourrait bien imposer au paysage comique français une voix qui lui manque souvent : une voix vraiment dissonante.