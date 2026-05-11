“Adolescence” domine encore les BAFTA un an après Netflix

Plus d’un an après sa sortie sur Netflix, la mini-série Adolescence continue d’accumuler les récompenses. Déjà saluée aux Golden Globes et aux Emmy Awards, la fiction britannique a une nouvelle fois marqué les BAFTA TV Awards dimanche soir à Londres en repartant avec quatre trophées, devenant la production la plus récompensée de la cérémonie.

Quatre nouveaux trophées pour la série phénomène

La série a remporté le BAFTA de la meilleure mini-série dramatique, tandis que Stephen Graham, également créateur du programme, a été sacré meilleur acteur pour son interprétation. Deux autres récompenses sont venues compléter le palmarès : Owen Cooper a reçu le prix du meilleur acteur dans un second rôle et Christine Tremarco celui de la meilleure actrice dans un second rôle.

Selon la BBC, Owen Cooper, âgé de seulement 16 ans, devient le plus jeune comédien à décrocher cette distinction lors des BAFTA TV Awards. La série avait déjà été distinguée quelques semaines plus tôt lors des BAFTA Television Craft Awards.

Diffusée en mars 2025 sur Netflix, Adolescence suit le parcours d’un adolescent de 13 ans accusé du meurtre d’une camarade de classe. La fiction explore notamment les dérives de la culture masculiniste et “incel” sur les réseaux sociaux, un thème qui a largement contribué à son impact international.

Une œuvre devenue phénomène culturel et pédagogique

La série s’est rapidement imposée comme l’un des plus grands succès télévisés de 2025 grâce à sa mise en scène particulière : chacun des quatre épisodes est tourné en un unique plan-séquence. Ce choix artistique, associé à un récit particulièrement tendu et sombre, a fortement marqué critiques et spectateurs.

En France, la série avait même dépassé le simple cadre du divertissement. L’été dernier, la ministre de l’Éducation Élisabeth Borne avait autorisé sa diffusion dans les établissements scolaires comme support pédagogique afin d’aborder les questions liées aux violences, aux réseaux sociaux et aux discours masculinistes chez les jeunes.

Avec désormais plusieurs Emmy Awards, quatre Golden Globes, un Screen Actors Guild Award et ces nouveaux BAFTA, Adolescence confirme son statut de série majeure de ces dernières années. Lors de cette 72e cérémonie des British Academy Television Awards, d’autres productions ont également été distinguées, notamment Code of Silence pour la meilleure série dramatique et The Studio dans la catégorie meilleure série internationale.