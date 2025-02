Trump à propos de l’agence « Associated Press » : « Une organisation de gauche radicale »

Le président américain Donald Trump a accusé l’agence de presse « Associated Press » (AP) d’être « une organisation de gauche radicale », dans ses dernières critiques à son égard en raison de son refus de changer le nom du « Golfe du Mexique », comme l’a rapporté l’« Agence France-Presse » (AFP).

Trump a signé un décret après sa prise de fonction en janvier, renommer le « Golfe du Mexique » en « Golfe de l’Amérique », situé entre les deux pays. Cependant, l’agence « Associated Press » a maintenu l’appellation « Golfe du Mexique ».

À la suite de cela, la Maison-Blanche a annoncé l’interdiction pour les journalistes de l’AP d’entrer dans le Bureau Ovale et dans l’avion présidentiel.

Dans un discours jeudi, Trump a déclaré : « Nous avons un problème avec une agence de presse, (Associated Press), une organisation de gauche radicale qui nous traite tous très mal, et refuse de reconnaître que le golfe autrefois connu sous le nom de Golfe du Mexique s’appelle désormais le Golfe de l’Amérique. »

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Elon Musk, l’un des hommes les plus riches du monde et à qui Trump a confié la gestion de l’efficacité gouvernementale pour réduire les dépenses fédérales, a écrit que « l’AP est juste (Associated Propaganda) ».

La porte-parole de l’agence, Lauren Easton, a déclaré à l’AFP dans un message mercredi que « le gouvernement tente d’imposer au public et à la presse les mots à utiliser, et prend des mesures de représailles si les ordres ne sont pas suivis ».

Dans une note éditoriale, l’agence « Associated Press » a précisé que le décret changeant le nom du Golfe du Mexique n’a autorité qu’aux États-Unis, tandis que le Mexique et d’autres pays, ainsi que les organisations internationales, ne l’ont pas reconnu.

L’agence a ajouté qu’elle « se réfèrera à ce golfe par son nom d’origine, tout en tenant compte du nouveau nom choisi par Trump ».

L’agence « Associated Press » a été fondée en 1846 et fournit des articles, des photos et des vidéos à une large gamme de médias américains et étrangers.

L’agence, qui emploie plus de 3 000 personnes, a publié plus de 375 000 articles, 1,24 million de photos et 80 000 vidéos en 2023, selon ses chiffres.