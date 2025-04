Tesla dans la tourmente : accusée de gonfler le kilométrage pour écourter les garanties

Une nouvelle controverse frappe Tesla, et cette fois, c’est le cœur du tableau de bord qui est visé. Une plainte collective vient d’être déposée en Californie, accusant le constructeur de véhicules électriques d’avoir sciemment truqué le calcul du kilométrage de ses voitures. Objectif supposé : écourter la durée de garantie en faisant croire que les véhicules roulent plus qu’ils ne le font réellement.

Des kilomètres qui s’accumulent… sans rouler

Selon les plaignants, le système de mesure du kilométrage intégré aux Tesla n’enregistre pas simplement la rotation des roues, comme le font les odomètres classiques. Il s’appuie sur un algorithme, combinant consommation d’énergie, profil de conduite et modélisation logicielle pour estimer — ou anticiper — la distance parcourue. Résultat : un compteur qui affiche davantage de kilomètres que ceux réellement effectués. Certains clients ont vu leur garantie expirer plus tôt que prévu. C’est le cas de Nyree Hinton, propriétaire d’un Model Y, qui affirme que son compteur affiche plus de 100 kilomètres quotidiens alors qu’elle n’en parcourt qu’une trentaine. Plus troublant encore, plusieurs conducteurs assurent que l’augmentation artificielle du kilométrage s’est accélérée quelques mois avant l’échéance contractuelle de leur garantie.

Une suspicion de stratégie commerciale déguisée

Le cabinet d’avocats Singleton Schreiber, qui pilote l’action collective, avance une hypothèse lourde : Tesla aurait délibérément conçu cet algorithme pour raccourcir la période couverte par la garantie constructeur, évitant ainsi des coûts de réparation et poussant les clients à acheter des extensions de garantie. Officiellement, Tesla ne s’est pas encore exprimée sur cette affaire. Mais la polémique prend de l’ampleur. Car au-delà des États-Unis, plusieurs automobilistes européens rapportent depuis des mois des anomalies similaires sur les forums spécialisés. La suspicion devient mondiale. L’Italie, de son côté, a déjà ouvert une enquête via son autorité de la concurrence (AGCM) en février 2025. Elle vise Tesla, Stellantis et BYD, pour des soupçons de communication trompeuse sur l’autonomie, la durabilité des batteries… et les conditions de garantie. Entre fidélité algorithmique douteuse et silence du constructeur, la voiture du futur semble soudain perdre un peu de son éclat.