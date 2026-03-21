Sonia Mabrouk justifie son départ de CNews : « J’ai mes origines, mes convictions. Elles ne collaient plus avec le groupe. »

Sonia Mabrouk a expliqué son départ tonitruant de CNews dans une interview accordée à Paris Match. Selon elle, sa démission s’explique par une accumulation de tensions internes, de désaccords éditoriaux et de relations dégradées avec la direction.

Dans cet entretien, la journaliste revient sans détour sur les raisons de cette rupture :

« Je sors, à mon petit niveau, d’une période mouvementée. J’ai mes origines, mon histoire, mes convictions. Elles ne collaient plus avec le groupe dans lequel je travaillais. L’affaire Morandini et mes relations très altérées avec la direction ont été un accélérateur de mon départ. Certaines personnes qui n’avaient pas compris ma décision hier l’ont mieux comprise aujourd’hui ».

Une déclaration plutôt étonnante, la ligne éditoriale de CNews étant la même depuis des années, sans que cela n’ait semblé déranger Sonia Mabrouk, qui on le rappelle était déjà en discussions avec BFMTV au moment de donner sa démission.

L’affaire Morandini comme point de bascule, ou alors bon prétexte ?

La journaliste cite « l’affaire Morandini » comme un élément déclencheur. Sans détailler davantage, Sonia Mabrouk indique que cet épisode a accéléré une décision déjà en maturation, d’après ses dire. Réel déclic ou bon prétexte pour quitter le groupe en passant pour une « héroïne » ? Beaucoup dans le milieux ne sont pas vraiment dupes…

Autre facteur central : la dégradation du climat interne. La journaliste évoque des relations « très altérées » avec la direction, une formulation qui laisse entendre un conflit installé.

Enfin, Sonia Mabrouk insiste sur l’évolution du regard porté sur son départ. D’abord incomprise, sa décision serait aujourd’hui éclairée par certains événements au sein de la chaîne. « Certaines personnes l’ont mieux comprise aujourd’hui », affirme-t-elle…

Pour rappel, Sonia Mabrouk a rejoint BFMTV, avec un salaire qui avoisinerai 1 million d’euros par an, comme l’avait révélé Cyril Hanouna. Un très beau montant qui a probablement aussi pesé dans la balance…