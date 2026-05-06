Ligue 1 : le multiplex du samedi soir fait son grand retour. Découvrez la nouvelle programmation

La Ligue 1 va de nouveau rythmer le samedi soir. Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, a confirmé ce mercredi, lors d’une audition au Sénat consacrée à la crise des droits TV du football français, le retour d’un multiplex de quatre matchs le samedi soir à partir de la saison prochaine. Ces dernières années, ce rendez-vous était programmé le dimanche après-midi. Son retour le samedi soir marque donc un changement fort dans la manière de consommer le championnat.

Une nouvelle grille plus claire

Concrètement, la journée de Ligue 1 devrait désormais s’organiser ainsi : un match le vendredi soir, une rencontre le samedi après-midi, puis quatre matchs en simultané le samedi soir. Le dimanche, deux matchs seront diffusés en journée, à deux horaires différents, avant la dernière affiche en soirée.

En replaçant le multiplex le samedi soir, la LFP cherche à redonner à la Ligue 1 un rendez-vous plus identifiable, plus vivant, et probablement plus attractif pour les abonnés, comme c’était le cas il y a plusieurs années.

Le dimanche après-midi avait l’avantage de laisser de la place aux familles et aux stades, mais il manquait parfois de poids télévisuel. Le samedi soir, c’est une case plus événementielle, plus proche de l’habitude historique du championnat.

Ligue 1+ veut devenir incontournable

Ce retour du multiplex marque une nouvelle stratégie de diffusion. Ligue 1+, la plateforme de la LFP, diffusera désormais les neuf matchs de chaque journée après avoir récupéré l’affiche du samedi à 17 heures, auparavant détenue par beIN Sports. Cette exclusivité doit en théorie, mais cela reste à confirmer, s’accompagner d’une hausse du prix de l’abonnement, aujourd’hui à 14,99 euros par mois.

Pour les téléspectateurs, le principal changement sera donc la lisibilité. Plus besoin de jongler entre plusieurs diffuseurs pour suivre l’intégralité de la journée : Ligue 1+ deviendra le guichet unique du championnat.

Le pari risqué de la LFP

L’objectif affiché est ambitieux. Nicolas de Tavernost vise 1,3 million d’abonnés la saison prochaine, alors que Ligue 1+ compte actuellement un peu moins de 1,1 million d’abonnés. La plateforme espère notamment profiter de l’exclusivité complète des droits, en pleine crise, pour relancer sa croissance.

Un enjeu vital pour les clubs

Pour les clubs, l’enjeu est financier. La fin de la diffusion du match du samedi 17 heures par beIN Sports signifie aussi la fin du versement annuel de 78,5 millions d’euros à la LFP par la chaîne. La Ligue doit donc compenser cette perte par davantage d’abonnements et par un prix plus élevé de Ligue 1+. Selon L’Équipe, LFP Media estime pouvoir générer environ 100 millions d’euros de recettes supplémentaires grâce à la récupération du neuvième match et à la hausse tarifaire.

Plus de suspense, plus de rythme, plus de spectacle

Sportivement, le retour du multiplex peut aussi changer la perception du championnat. Quatre matchs en simultané le samedi soir, c’est plus de suspense en direct, plus de buts suivis en temps réel, plus de bascules au classement dans une même soirée. Pour certains fans, c’est souvent plus spectaculaire qu’un match isolé. Pour les supporters d’un club, en revanche, cela peut aussi signifier moins de visibilité nationale quand leur équipe se retrouve noyée dans le multiplex plutôt qu’exposée seule.

Les stades aussi concernés

Le changement pourrait aussi avoir des effets sur les stades. Le samedi soir est souvent plus favorable à l’ambiance qu’un dimanche après-midi, mais il peut compliquer certains déplacements de supporters, notamment pour les longues distances. La LFP devra donc trouver un équilibre entre l’intérêt télévisuel, les contraintes de sécurité, les transports et l’expérience des fans.

Une décision qui en dit long sur la crise des droits TV

En réalité, cette décision dit beaucoup de la situation actuelle du football français. Après plusieurs saisons de crise autour des droits TV, la Ligue cherche à reprendre la main : une chaîne unique, une grille plus lisible, un rendez-vous fort le samedi soir, et une promesse simple faite au public : toute la Ligue 1 au même endroit.