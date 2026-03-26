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La tragédie jusqu’au bout : Titi, le chien de Loana, est décédé avec sa maîtresse

26 mars 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
La tragédie jusqu'au bout : Titi, le chien de Loana, est décédé avec sa maîtresse
La tragédie jusqu'au bout : Titi, le chien de Loana, est décédé avec sa maîtresse

La mort de Loana, retrouvée sans vie à son domicile en état de décomposition avancée, s’accompagne d’un autre drame. Titi, son petit chien, a lui aussi été retrouvé mort au domicile de sa maîtresse. Selon les premiers éléments, l’animal serait décédé après être resté plusieurs jours seul dans l’appartement, alors que Loana était déjà morte depuis plusieurs jours.

La macabre découverte a été faite hier, après l’alerte lancée par des voisins, incommodés par une odeur épouvantable venant du logement. En intervenant sur place, les secours ont retrouvé Loana sans vie, ainsi que son fidèle compagnon, également décédé.

La mort de Titi rend ce drame encore plus triste. Resté seul auprès de sa maîtresse sans possibilité d’être secouru, le chien aurait probablement succombé faute de nourriture et de soins. Une tragédie jusqu’au bout…

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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