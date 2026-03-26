La tragédie jusqu’au bout : Titi, le chien de Loana, est décédé avec sa maîtresse

La mort de Loana, retrouvée sans vie à son domicile en état de décomposition avancée, s’accompagne d’un autre drame. Titi, son petit chien, a lui aussi été retrouvé mort au domicile de sa maîtresse. Selon les premiers éléments, l’animal serait décédé après être resté plusieurs jours seul dans l’appartement, alors que Loana était déjà morte depuis plusieurs jours.

La macabre découverte a été faite hier, après l’alerte lancée par des voisins, incommodés par une odeur épouvantable venant du logement. En intervenant sur place, les secours ont retrouvé Loana sans vie, ainsi que son fidèle compagnon, également décédé.

La mort de Titi rend ce drame encore plus triste. Resté seul auprès de sa maîtresse sans possibilité d’être secouru, le chien aurait probablement succombé faute de nourriture et de soins. Une tragédie jusqu’au bout…