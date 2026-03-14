Invité hier soir sur le plateau de l’émission Tout beau, tout neuf de Cyril Hanouna, Patrick Sébastien a réagi au reportage consacré à sa carrière par l’émission Complément d’enquête, diffusée sur France 2. L’ animateur a révélé qu’il s’apprêtait à publier un nouvel album au printemps, tout en annonçant la présence d’un titre visant directement la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte.

Un nouvel album annoncé pour le 24 avril

Au cours de la discussion avec Cyril Hanouna, Patrick Sébastien a annoncé la sortie prochaine d’un nouvel opus. Sur le plateau, il a déclaré : « Je vous annonce que je sors le 24 avril, mon nouvel album qui est encore plus cru que le premier et qui va s’appeler “Olé osé”. »

Patrick Sébastien a également indiqué que l’un des titres de ce nouvel album serait directement inspiré de Delphine Ernotte. Il a expliqué sur le plateau : « Au passage, j’ai aussi une chanson qui s’appelle Delphine, pour Delphine Ernotte… Elle m’a toujours pris pour quelqu’un de vulgaire et de grossier, or je ne crois pas que quand j’ai fait “Le grand cabaret” je n’étais ni vulgaire, ni grossier. Et bien, j’ai voulu lui donner raison et je pense que la chanson va vous plaire. Je vais encore avoir des emmerdements, mais tant pis… »

Pour rappel, les relations sont particulièrement tendues entre Patrick Sébastien et France Télévisions depuis la fin de son émission en 2019. À l’époque, la direction du groupe avait choisi de ne pas reconduire Le Plus Grand Cabaret du Monde, décision que l’animateur avait vivement critiquée.

Cette semaine, l’émission Complément d’enquête, diffusée sur France 2, a consacré un numéro à charge contre Patrick Sébastien, ce qui a encore renforcé les tensions. Au cours de cette émission, Patrick Sébastien a affirmé que cette émission contre lui avait probablement été commandée par Delphine Ernotte elle-même. Sa vengeance arrive donc le 24 avril en chanson. Et on a déjà hâte d’entendre ça !