Coupe du monde 2026 : 50.000 dollars pour regarder les 104 matchs, le «job de rêve» lancé par Fox Sports

Fox Sports, Fox One et Indeed ont lancé un recrutement hors norme à l’approche de la Coupe du monde 2026. Le groupe audiovisuel américain recherche une personne chargée de regarder l’intégralité des 104 matchs du tournoi, en direct, depuis New York. Le poste est rémunéré 50.000 dollars.

Le titre officiel du poste est « FOX One Chief World Cup Watcher Hired Through Indeed ». La mission est simple : suivre chaque minute de la compétition, réagir aux matchs et produire du contenu destiné aux réseaux sociaux tout au long du tournoi.

Tous les matchs, depuis Times Square

Le candidat retenu sera installé dans un cube vitré aménagé au cœur de Times Square, à New York. Il y regardera les rencontres sur Fox One, la plateforme de streaming officielle de Fox pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis. Le dispositif est pensé comme une vitrine publique : touristes, passants et internautes pourront suivre ses réactions pendant les matchs.

La mission couvre les 104 matchs de la compétition, disputés sur 39 jours, du 11 juin au 19 juillet 2026. Fox Sports précise que les rencontres seront diffusées en 4K sur Fox One, avec une couverture répartie entre Fox et FS1 pour le marché américain.

Un emploi temporaire, mais encadré

L’offre publiée sur Indeed présente le poste comme un contrat temporaire rémunéré 50 000 dollars par an, avec une présence obligatoire sur site à New York. Le candidat doit être disponible sur toute la durée du contrat, du 6 juin au 26 juillet 2026, y compris les week-ends et les horaires irréguliers liés au calendrier des matchs.

Fox prévoit également une aide à la relocalisation. Les frais de logement et certaines dépenses annexes sont pris en charge en plus du salaire annoncé. L’entreprise précise aussi que le titulaire du poste n’aura pas à dormir dans le cube vitré.

Un profil très réseaux sociaux

Le poste ne consiste pas simplement à regarder du football. Fox recherche un candidat capable de parler face caméra, d’alimenter ses plateformes sociales et de créer du contenu autour de son expérience. L’offre mentionne notamment une présence active sur Instagram, TikTok, YouTube, X ou d’autres plateformes publiques.

Les candidats sont invités à mettre à jour leur profil Indeed, à rendre leur profil visible aux recruteurs et à publier une courte vidéo sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ChiefWorldCupWatcher. La vidéo doit expliquer pourquoi ils sont faits pour ce rôle. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 17 mai.

Une annonce prévue le 6 juin

Le nom de la personne retenue sera dévoilé le 6 juin, lors de la diffusion par Fox du match de baseball entre les Boston Red Sox et les New York Yankees. Le poste débutera une semaine avant le coup d’envoi de la Coupe du monde et se terminera une semaine après la finale.

Un Mondial au format élargi

Pour rappel, la Coupe du monde 2026 sera la première organisée dans trois pays : les États-Unis, le Mexique et le Canada. Elle réunira 48 équipes, contre 32 lors des éditions précédentes, et comptera 104 matchs au total. Seize villes accueilleront la compétition, dont onze aux États-Unis.