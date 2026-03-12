Malgré les spéculations qui circulent depuis sur un possible durcissement des règles d’utilisation des abonnements, la direction de Canal+ assure qu’aucune mesure visant à mettre fin au partage de comptes n’est actuellement envisagée.

Dans un message publié sur le réseau social X, le président du directoire du groupe Canal+, Maxime Saada, a tenu à clarifier la situation. « Malgré des rumeurs, la fin du partage de compte sur Canal+ n’est pas d’actualité », a-t-il affirmé.

Le tour de vis des plateformes de streaming

Depuis 2023, Netflix a progressivement mis en place une politique visant à restreindre le partage de comptes en dehors du foyer principal. L’entreprise américaine a instauré des mécanismes de vérification et proposé des options payantes pour ajouter des utilisateurs supplémentaires. Cette stratégie a ensuite été suivie par d’autres acteurs du secteur.

Disney+ a également annoncé des restrictions similaires, en limitant l’utilisation d’un même abonnement à un foyer unique, avec la possibilité de payer pour des membres additionnels. De son côté, Warner Bros. Discovery a engagé une démarche comparable pour sa plateforme Max dans plusieurs marchés.

Ces décisions ont contribué à alimenter les interrogations concernant les autres services de streaming et les chaînes payantes, dont Canal+.

Canal+ maintient ses conditions actuelles

Pour l’heure, Canal+ ne prévoit donc pas de modifier les règles d’utilisation de ses abonnements. Les utilisateurs peuvent toujours accéder aux contenus via l’application myCANAL dans les conditions prévues par leur formule, notamment en fonction du nombre d’écrans simultanés autorisés.

Pour rappel, ces derniers jours, des rumeurs couraient sur une possible évolution de la politique du groupe.

Mais selon la direction, aucun changement n’est à l’ordre du jour concernant le partage de comptes. Le message de Maxime Saada vise ainsi à mettre fin aux spéculations qui circulaient sur les réseaux sociaux et dans certains médias.

Un sujet sensible pour l’industrie du streaming

La question du partage de comptes est devenue un enjeu central pour les plateformes de streaming, qui cherchent à transformer les utilisateurs non abonnés en clients payants. Netflix estime notamment que des dizaines de millions de foyers utilisaient auparavant un abonnement partagé sans payer.

Pour l’instant, Canal+ assure toutefois que la fin du partage de comptes « n’est pas d’actualité », laissant entendre qu’aucune mesure comparable à celles adoptées par Netflix ou Disney+ n’est envisagée à court terme.