À une semaine des élections municipales et un peu plus d’un an de l’élection présidentielle, Benjamin Duhamel va renforcer sa présence au sein du groupe France Télévisions. Le journaliste de France Inter participera aux grands dispositifs politiques de France 2 lors des prochaines échéances électorales.

Une présence annoncée pour la soirée des municipales sur France 2

Le journaliste sera installé autour de la table aux côtés de Léa Salamé et de Laurent Delahousse. Il interviendra pour décrypter les dynamiques politiques du scrutin et commenter les résultats au fil de la soirée.

La chaîne publique poursuit ainsi sa stratégie consistant à s’appuyer sur des journalistes politiques identifiés pour accompagner les grandes soirées électorales, un dispositif régulièrement mis en avant lors des scrutins nationaux et locaux.

Benjamin Duhamel également annoncé dans l’émission politique « L’heure de vérité »

Au-delà des municipales, Benjamin Duhamel est également attendu dans la nouvelle grande émission politique que prépare France Télévisions pour la campagne présidentielle. Le programme, baptisé L’heure de vérité, doit réunir plusieurs journalistes pour interroger les candidats et analyser les enjeux du scrutin.

Dans cette émission, Benjamin Duhamel participera aux côtés de Caroline Roux et de Marc-Olivier Fogiel.

Le choix de ce titre renvoie à une émission politique emblématique diffusée dans les années 1980 sur Antenne 2, qui accueillait régulièrement les grandes figures politiques de l’époque. France Télévisions souhaite ainsi renouer avec un format d’entretien politique approfondi dans la perspective de la prochaine présidentielle.

Alors que depuis des années, beaucoup dénoncent la main-mise du clan Duhamel dans les médias, ce n’est pas ce transfert qui va faire taire les polémiques…