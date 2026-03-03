L’animateur-producteur français Arthur Essebag et le milliardaire franco-israélien Patrick Drahi s’associent pour racheter la chaîne de télévision israélienne Reshet 13, aux côtés d’un troisième investisseur, l’Américain John Paulson. Les trois hommes ont annoncé mardi leur alliance dans un communiqué transmis à l’AFP, qualifiant cette opération de « tournant dans l’acquisition » de la chaîne et de renforcement « considérable » de la transaction, « tant sur le plan financier que stratégique ». Patrick Drahi avait déjà pris pied au capital de Reshet 13 en février, à hauteur d’environ 15 % selon les médias israéliens.

En Israël, le magnat des télécoms possède déjà i24 News, chaîne d’information internationale basée à Tel-Aviv considérée comme proche du gouvernement de Benjamin Netanyahu. Reshet 13, dont le ton est généralement plus critique envers la coalition au pouvoir, occupe une place différente dans le paysage médiatique israélien, ce qui a conduit certains observateurs à voir dans cette opération une influence du Premier ministre.

Les trois investisseurs affirment dans leur communiqué considérer Israël comme « une destination stratégique d’investissement » et soulignent leur attachement « aux valeurs sionistes, au renforcement de l’économie israélienne et au maintien de médias puissants, libres et influents ». Cette acquisition intervient dans un contexte de réforme de l’audiovisuel public, le ministre des Communications Shlomo Karhi portant un projet de privatisation partielle du service public.

Du côté de Patrick Drahi, l’opération s’inscrit dans un contexte financier difficile : son groupe Altice, lourdement endetté, avait dû céder en 2024 BFMTV et RMC. Arthur, fondateur du groupe de production Satisfaction, apporte quant à lui une expertise du secteur audiovisuel. Les détails financiers de la transaction et la répartition finale du capital entre les trois associés n’ont pas été précisés.