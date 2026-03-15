Une vidéo générée par intelligence artificielle montrant plusieurs célébrités disparues réunies dans une même scène circule massivement sur les réseaux sociaux. Le montage met en scène notamment Michael Jackson, Tupac Shakur, XXXTentacion, Kobe Bryant, Prince, Bob Marley, Amy Winehouse ou encore Marilyn Monroe.

Les images présentent ces personnalités comme si elles se retrouvaient dans un même lieu, lors d’une cérémonie qui s’apparente à celle des Oscars. La séquence est évidemment entièrement générée par des outils d’intelligence artificielle capables de produire des visages et des animations à partir d’images existantes.

Les les créateurs de contenu utilisent de plus en plus ces technologies pour produire des montages ou des vidéos très réalistes destinés aux réseaux sociaux. Des vidéos qui sont de plus en plus crédibles et sont parfois, voire souvent, perçues comme réelles par les internautes. Dans cet exemple, le doute n’est évidemment pas permis, toutes les stars présentes dans le montage étant mortes depuis longtemps. Une séquence qui malgré tout les fait revivre un peu…

Regardez cette incroyable vidéo de stars disparues générée par l’IA :