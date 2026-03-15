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L’incroyable vidéo de stars disparues, assistant à une fausse cérémonie des Oscars et générée par IA, fait le buzz

15 mars 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
L’incroyable vidéo de stars disparues à une fausse cérémonie des Oscars, générée par IA, fait le buzz
L’incroyable vidéo de stars disparues à une fausse cérémonie des Oscars, générée par IA, fait le buzz

Une vidéo générée par intelligence artificielle montrant plusieurs célébrités disparues réunies dans une même scène circule massivement sur les réseaux sociaux. Le montage met en scène notamment Michael Jackson, Tupac Shakur, XXXTentacion, Kobe Bryant, Prince, Bob Marley, Amy Winehouse ou encore Marilyn Monroe.

Les images présentent ces personnalités comme si elles se retrouvaient dans un même lieu, lors d’une cérémonie qui s’apparente à celle des Oscars. La séquence est évidemment entièrement générée par des outils d’intelligence artificielle capables de produire des visages et des animations à partir d’images existantes.

Les les créateurs de contenu utilisent de plus en plus ces technologies pour produire des montages ou des vidéos très réalistes destinés aux réseaux sociaux. Des vidéos qui sont de plus en plus crédibles et sont parfois, voire souvent, perçues comme réelles par les internautes. Dans cet exemple, le doute n’est évidemment pas permis, toutes les stars présentes dans le montage étant mortes depuis longtemps. Une séquence qui malgré tout les fait revivre un peu…

Regardez cette incroyable vidéo de stars disparues générée par l’IA :

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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