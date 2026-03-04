Kylian Mbappé, l’attaquant français de Real Madrid, est au centre de violentes critiques en Espagne à cause de sa présence à Paris lundi, alors que son équipe disputait un match de La Liga sans lui. Le Real Madrid a subi une défaite 1‑0 face à Getafe lundi soir, lors de la 26e journée du championnat espagnol, une rencontre à laquelle Mbappé n’a pas participé en raison d’une blessure au genou gauche.

La polémique a pris une tournure plus large lorsqu’une figure de la radio espagnole, Manu Carreño, animateur de l’émission El Larguero sur Cadena Ser, a ouvertement critiqué l’attitude de Mbappé envers ses obligations envers son club. Carreño a reproché à Mbappé de ne pas être présent ou visible lors du match, estimant que cela renvoyait une “image” problématique pour un joueur de son calibre.

« Une chose est ce que tu es, une autre ce que tu parais«

« Une chose est ce que tu es, une autre ce que tu parais. Si tu es blessé, la norme est que tu sois au match », a lancé le journaliste. « Prendre un verre à Paris pendant que ton équipe joue un match… C’est une question d’implication, d’image. Celui qui prétend être le leader d’un projet sportif, je ne sais pas si la meilleure image est d’être là dehors en train de faire la fête, même si tu es blessé et que tu ne peux pas jouer. »

Pour rappel, l’absence de Mbappé contre Getafe s’explique par une entorse au genou gauche qui l’a contraint à rester à Paris pour des examens et des soins avec le staff médical de Real Madrid, où aucune opération n’était prévue à ce stade.

Les critiques concernant son comportement sont arrivées alors que son équipe concédait des points importants dans la course au titre contre le rival de toujours, le FC Barcelone.

Dans la presse espagnole, certains observateurs ont également mentionné que Mbappé avait été vu en soirée à Paris en compagnie de Achraf Hakimi, un élément qui a alimenté les commentaires des journalistes au sujet de son attitude perçue comme peu appropriée pour un joueur aussi influent et bien rémunéré, en particulier en période décisive de la saison.