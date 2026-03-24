— Kylian Mbappé : l’incroyable erreur des médecins du Real Madrid, qui ont examiné le mauvais genou

C’est à peine croyable et pourtant bel et bien vrai ! Lors de l’évaluation initiale de la blessure de Kylian Mbappé au genou, le staff médical madrilène aurait examiné le genou droit lors de l’IRM, alors que le genou touché était le gauche. Un détail qui change radicalement la lecture du dossier médical du joueur et donne une tout autre dimension à sa période de doute.

Si cette confusion entre les deux genoux s’est réellement produite, elle permet de comprendre pourquoi le dossier Mbappé a donné l’impression de traîner pendant des semaines. Le joueur a lui-même expliqué qu’il n’avait pas su immédiatement ce qu’il avait exactement, qu’il avait ressenti de la frustration et même de la colère, avant d’assurer avoir finalement trouvé à Paris le bon diagnostic.

Mbappé affirme avoir trouvé le bon diagnostic à Paris

Le 23 mars, l’attaquant français a assuré que son genou allait bien, qu’il était revenu à 100% et que le tournant de sa guérison avait eu lieu à Paris. Il a expliqué qu’un plan avait alors été mis en place pour lui permettre de revenir au meilleur niveau avec le Real Madrid puis avec l’équipe de France. Dans le même temps, il a rejeté les spéculations sur une rupture avec le club en assurant que la situation avait été gérée en communication constante entre les deux parties.

La communication officielle du Real Madrid est restée inchangée

Publiquement, le Real Madrid n’a jamais changé de ligne. Le 31 décembre 2025, le club a annoncé une entorse du genou gauche. Puis, le 2 mars dernier, après de nouveaux examens réalisés par des médecins spécialistes français sous la supervision des services médicaux madrilènes, le club a confirmé le même diagnostic, toujours au genou gauche, ainsi que la pertinence du traitement conservateur déjà engagé.

Le passage de Mbappé par Paris a bien constitué un moment clé dans la gestion de sa blessure. Les examens menés en France, alors qu’il était accompagné du staff médical du Real Madrid, ont confirmé une entorse du genou gauche et écarté, à ce stade, l’option chirurgicale. L’objectif affiché était d’optimiser son suivi et de préparer son retour dans les meilleures conditions, ce qui correspond à la trajectoire décrite ensuite par le joueur lui-même.

Une blessure qui a pesé sur plusieurs matches avant son retour

Sur le plan sportif, Mbappé a manqué plusieurs rencontres en 2026 à cause de ce problème au genou avant de revenir d’abord en sortie de banc contre Manchester City, puis lors de la victoire 3-2 contre l’Atlético de Madrid. L’encadrement madrilène a ensuite assuré qu’il n’était revenu qu’une fois totalement remis de son entorse au genou gauche. Dans la foulée, il a été convoqué avec la France pour les amicaux contre le Brésil le 26 mars et contre la Colombie le 29 mars aux États-Unis.