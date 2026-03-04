À moins de 100 jours de la Coupe du monde 2026, la gestion de l’indisponibilité de Kylian Mbappé crée des tensions entre le club et l’entourage du joueur. Victime d’une entorse du genou gauche, Kylian Mbappé poursuit ses soins en France sous la supervision de spécialistes, après avoir consulté le chirurgien français Bertrand Sonnery‑Cottet. Le Real Madrid espère un retour pour le huitième de finale retour de Ligue des champions contre Manchester City, mais l’entourage du joueur insiste pour ne pas précipiter sa reprise.

La famille et le club divisés sur la date de retour

Les Merengue estiment que Mbappé pourrait rejouer d’ici quelques semaines, mais son entourage redoute une aggravation du ligament croisé postérieur gauche, qualifié de « à bout » par la radio espagnole Cadena Ser. Le journaliste Anton Maena souligne que « son entourage dit qu’il a besoin de récupérer correctement » avant toute compétition, privilégiant la prudence avant la Coupe du monde 2026.

Une reprise progressive sous haute surveillance

Malgré la polémique, Kylian Mbappé a déjà repris le travail en salle de sport avec les préparateurs physiques du Real Madrid. Forfait lors des derniers matchs contre Benfica et Getafe, il continue sa rééducation en France pour retrouver sa forme optimale sans risquer d’aggraver sa blessure.

L’avenir proche de Mbappé reste scruté de près par les médias et les supporters, car il conditionnera à la fois la campagne européenne du Real Madrid et la préparation des Bleus pour la Coupe du monde 2026.