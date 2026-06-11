— Charlie Dalin es mort : le vainqueur du Vendée Globe s’est éteint à 42 ans

Le monde de la voile est en deuil. Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe 2024-2025, est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à Quimper, à l’âge de 42 ans. L’information a été annoncée par sa famille dans un communiqué transmis à l’AFP.

« C’est avec une profonde tristesse que notre famille et moi-même annonçons le décès de mon mari Charlie Dalin, des suites d’une longue maladie », a déclaré son épouse, Perrine Le Pape. Le navigateur luttait depuis plus de deux ans contre une tumeur stromale gastro-intestinale (GIST), une forme rare de cancer.

Figure majeure de la course au large, Charlie Dalin avait marqué l’histoire de la voile en remportant le Vendée Globe 2024-2025. Ingénieur naval de formation, il s’était imposé comme l’un des skippers les plus talentueux de sa génération, admiré pour sa rigueur, son humilité et ses performances exceptionnelles sur les océans.

Sa famille a indiqué que des hommages lui seraient rendus dans les prochains jours et a demandé le respect de son intimité dans cette période particulièrement douloureuse.