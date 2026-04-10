Prostitution des mineures : une hausse préoccupante confirmée en France

La prostitution des mineures continue de progresser en France, avec 704 victimes recensées en 2025 par les forces de l’ordre. Ce chiffre marque une augmentation de 43 % en quatre ans, selon les données de l’Observatoire national des violences faites aux femmes. Dans le détail, 416 jeunes filles ont été identifiées comme victimes de proxénétisme et 288 comme victimes de recours à la prostitution. La quasi-totalité des victimes sont des mineures de sexe féminin, illustrant une vulnérabilité persistante et inquiétante.

Les autorités soulignent une transformation des modes d’exploitation, notamment via les réseaux sociaux et les plateformes en ligne. En 2025, une large majorité des jeunes victimes ont été mises en relation avec des clients par des outils numériques comme Snapchat ou des sites spécialisés. Cette évolution complique la détection des situations à risque et favorise des formes plus diffuses et moins visibles de prostitution.

Un repérage renforcé des victimes

La hausse des chiffres s’explique aussi en partie par un meilleur travail d’identification et d’accompagnement mené par les associations et les services de l’État. L’amélioration de l’accueil des victimes permettrait ainsi de mieux faire remonter les situations. En parallèle, le nombre de personnes majeures recensées dans la prostitution a diminué, tandis que les condamnations pour infractions liées au proxénétisme ont augmenté ces dernières années.

Malgré ce constat, la verbalisation des clients reste relativement faible, avec un peu plus de 1 400 contraventions en 2025, et des disparités importantes selon les territoires. Au total, environ 40 000 personnes seraient aujourd’hui concernées par la prostitution en France, dans un phénomène qui continue d’évoluer et de mobiliser les pouvoirs publics.