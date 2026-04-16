Île-de-France : un été marqué par d’importants travaux dans les transports

Les transports en commun en Île-de-France connaîtront un été fortement perturbé en raison de chantiers d’ampleur annoncés par Île-de-France Mobilités. Ces travaux, dotés d’un budget d’environ 4 milliards d’euros pour 2026, visent à moderniser les infrastructures et à préparer les futures connexions avec le réseau du Grand Paris Express.

Plusieurs lignes de métro seront partiellement ou totalement interrompues durant l’été, notamment les lignes 4, 8, 12 et 13, tandis que le RER sera également touché par de nombreuses fermetures et limitations de service. Certaines gares majeures, comme Nation ou Gare de Lyon, feront l’objet d’importants travaux, avec des interruptions temporaires du trafic.

Des perturbations généralisées sur l’ensemble du réseau

Les lignes de RER A, B et C seront concernées par des interruptions sur plusieurs semaines, tandis que des travaux sur le réseau ferroviaire et les tramways entraîneront également des fermetures prolongées. Des opérations de renouvellement de voies et d’aiguillages sont notamment prévues dans des nœuds stratégiques du réseau.

Face à ces perturbations, les autorités recommandent aux usagers d’anticiper leurs déplacements, de privilégier le télétravail ou des modes alternatifs comme le vélo et le covoiturage. Des itinéraires de substitution seront proposés pour limiter l’impact sur les déplacements quotidiens.