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Fusillade à Neuilly-sur-Seine : un homme tué en pleine rue. La victime est l’homme d’affaires et escroc Eric Robic

16 avril 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
Fusillade à Neuilly-sur-Seine : un homme tué en pleine rue. La victime est l'homme d'affaires et escroc Eric Robic
Fusillade à Neuilly-sur-Seine : un homme tué en pleine rue. La victime est l'homme d'affaires et escroc Eric Robic

Un homme d’une cinquantaine d’années a été abattu en pleine rue ce jeudi 16 avril à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. Les faits se sont déroulés vers 9h30 au 49 boulevard Victor-Hugo, selon les premiers éléments relayés par plusieurs sources concordantes. Les suspects, aperçus en fuite à bord d’un deux-roues, sont activement recherchés.

Deux hommes casqués en fuite sur un TMAX

La victime aurait été visée par deux hommes casqués circulant sur un scooter TMAX. L’attaque aurait été extrêmement rapide. À l’arrivée des secours et des forces de l’ordre, les pompiers prenaient déjà en charge le blessé, qui portait un casque de moto gris et rouge. Mais malgré l’intervention des secours, le quinquagénaire a succombé à ses blessures à 10h10.

La victime identifiée comme Eric Robic, un escroc notoire

Le Parisien révèle que la victime est Eric Robic, un homme de 51 ans connu de longue date des services de police et de justice. Son identité aurait été confirmée environ une demi-heure après sa mort par les enquêteurs mobilisés sur place. Le parquet de Nanterre, également présent sur les lieux, a confirmé l’information.

Un profil lourdement connu des autorités

Eric Robic était défavorablement connu pour de nombreux faits, parmi lesquels outrages, rébellion, escroqueries, association de malfaiteurs, coups et blessures volontaires et involontaires, ainsi qu’homicide involontaire. Son nom restait notamment associé à une affaire qui avait profondément marqué l’opinion publique.

Le souvenir de l’affaire Lee Zeitouni

Eric Robic avait défrayé la chronique en 2011 après la mort de Lee Zeitouni, une jeune Israélienne tuée lors d’un accident de la route à Tel-Aviv. En 2013, il avait été condamné à cinq ans de prison ferme à Paris. Le passager du véhicule, Claude Khayat, avait pour sa part été condamné à 15 mois de prison ferme.

La piste du règlement de comptes au cœur de l’enquête

À ce stade, les enquêteurs privilégient la thèse d’un règlement de comptes. La victime, identifiée par ses initiales E.R. dans un premier temps, vivait à proximité du lieu des faits. La police judiciaire a été saisie, tandis que les investigations se poursuivent pour retrouver les deux suspects en fuite et déterminer les circonstances exactes de cette attaque ciblée.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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