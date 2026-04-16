Neuilly-sur-Seine, un quinquagénaire abattu en pleine rue, deux tireurs en scooter recherchés

Jeudi matin, vers 9h30, Neuilly-sur-Seine s’est réveillée avec un fracas sec. Un homme de 51 ans a été atteint par balle boulevard Victor Hugo, en pleine voie publique. Touché à la tête, il a été pris en charge par les secours, son pronostic vital était engagé, puis il est décédé peu après à l’hôpital. La scène, rapide et brutale, a figé le quartier le temps des premières constatations et des auditions.

Une exécution à deux pas d’un site sensible

À quelques minutes de là se trouve un site de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), côté Levallois-Perret, détail qui ne manque pas de frapper les riverains. Selon les premières informations, deux individus circulant sur un scooter auraient tiré à bout portant avant de prendre la fuite en direction de Levallois. À ce stade, aucune interpellation n’était signalée et l’enquête devait encore préciser le cadre exact des faits, entre règlement de comptes, piste ciblée ou opportunité criminelle.

Derrière la victime, l’ombre d’un passé judiciaire refait surface. L’homme serait Éric Robic, un nom déjà cité dans l’affaire Lee Zeitouni, cette jeune Israélienne mortellement renversée à Tel-Aviv en 2011, et connu des services de police pour des dossiers d’escroquerie, dont des fraudes liées à la taxe carbone. Il est aussi soupçonné d’avoir participé à un réseau d’arnaques autour de véhicules en leasing, fondé sur de faux encarts publicitaires, de faux virements et de la fausse facturation. Reste maintenant à comprendre ce qui a mené, ce matin-là, à ce tir à bout portant et quelles ramifications cette mort pourrait faire remonter dans les jours qui viennent.